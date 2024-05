Croce d'argento al 21° Reggimento ‘Trieste’

Giornata speciale quella di oggi per l’Esercito italiano che oggi ha celebrato il 163° anniversario della sua costituzione, con una cerimonia all’Ippodromo milutare di Roma dove sono intervenuti il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello e di altre autorità civili, militari e religiose.

Ci sono stati momenti di dimostrazioni tecniche, riflessioni politiche e anche spazi per la consegna di onorificenze, e dinanzi alla Bandiera di Guerra dell’Esercito e a tutti i reparti schierati, è stata conferita la Croce d’Argento al Merito dell’Esercito al 21° Reggimento Artiglieria terrestre “Trieste” di Foggia, alla presenza del suo comandante, il colonnello Virginio Cameli.

Questa la motivazione del riconoscimento: "Sulla via dell’esempio tracciata da generazioni di Artiglieri, operando con silente e imperitura dedizione, ha offerto, nel corso degli anni, innumerevoli contributi in tutti gli impegni operativi esteri e nazionali della Forza Armata, fornendo cristallina prova di esemplare perizia. Conscio del proprio ruolo, il 21° Reggimento Artiglieria Terrestre è stato impiegato in diversi teatri operativi esteri, garantendo sempre una eccezionale cornice di sicurezza alla popolazione, alle istituzioni locali e a tutte le organizzazioni internazionali presenti nei territori controllati, ponendosi quale fulgido esempio di unità coesa e fortemente motivata. Inoltre, in ambito nazionale, nel corso dell’operazione Strade Sicure in cui è stato impiegato, nelle attività di presidio a siti fissi e obiettivi sensibili dislocati in Calabria, gli uomini e le donne del Reparto hanno offerto esemplare prova della propria fedeltà a quei principi di generosità e onore, propri della Artiglieria, operando con costante abnegazione, altissimo senso del dovere e incondizionato spirito di sacrificio. Mirabile interprete dei compiti affidati, sorretto da incrollabile fede all’Istituzione, ha contribuito a elevare il lustro dell’Esercito al cospetto della Nazione”.

Il reggimento da due anni è cittadino onorario di Lucera per aver operato anche in città durante il periodo Covid, ma il reparto è stato protagonista in Italia, sia in Capitanata che in altre regioni del Paese anche in occasione dei terremoti registrati a L’Aquila e in Umbria, che all’estero, come Albania (maggio–novembre 2005), Bosnia (giugno 2007–marzo 2008), Kosovo (maggio 2008–novembre 2011).

