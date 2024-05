Parole e segni

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,15-20)

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.



ANDATE E PROCLAMATE, non si tratta di due richieste, ma di due essenziali imperativi per il cristiano. ANDARE? si, ma dove? IN TUTTO IL MONDO, senza distinzione di popoli o culture, senza distinzione tra ricco o povero.

Non è una roba che deleghiamo solo ai missionari che vanno nelle terre lontane, ma è qualcosa che ci tocca in prima persona e che ci deve far muovere nel nostro quartiere, nella nostra classe, al lavoro. Per "tutto il mondo" Gesù intende i paesi lontani, ma anche tutto ciò che sta costantemente sotto ai nostri occhi... Siamo sicuri di saper riconoscere la nostra Africa, quello che sta a due passi da noi?

PRO-CLAMARE: è diverso dal parlare, vuol dire gridare a gran voce e con solennità.

Anche i chiacchieroni proclamano? No! Il chiacchiericcio sterile che spesso ci troviamo a fare non parla di Gesù, chi proclama non è giudicante, ma si limita a riportare una VERITÀ ricevuta in dono.

Ma cosa sarebbero le parole se non ci fossero i segni? Gesù non lascia al caso neppure questo e spiega che questi segni di riconoscimento del cristiano non fanno di lui un prestigiatore che riceve applausi e fama dalle folle, poiché tutto avviene nel SUO nome e noi uomini, senza Dio non avremmo alcun potere.

da Animatori Salesiani