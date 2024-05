Il Convitto si dà all’uncinetto

Tra le tante attività extracurriculari che quest’anno il Convitto Bonghi di Lucera sta offrendo ad alunni e genitori, spicca il corso di uncinetto dedicato a chi frequenta l’indirizzo di Moda. Questi, infatti, oltre ad utilizzare un laboratorio ultramoderno per le attività scolastiche curriculari, si stanno dedicando ad un’arte antica, così come tutte quelle legate alla tessitura. I punti base del lavoro sono la maglia alta, la maglia bassa, la maglia bassissima e la catenella, fondamentali per poter realizzare lavori creativi, semplici da sfruttare e che non richiedono una previa conoscenza della materia. Le attività sono state affidate alla conduzione di una esperta esterna che con passione sta trasmettendo il proprio sapere alle allieve, le quali stanno rispondendo con entusiasmo e voglia di apprendere.

“Imparare a lavorare all’uncinetto impone una serie di regole basilari, unite a tanta pazienza e voglia di divertirsi e sperimentare - hanno fatto sapere da Viale Dante dove sorge l’istituto professionale – ma sono tecniche alla portata di tutti. Ed è per questo che il prossimo corso sarà rivolto ai genitori che vogliano cimentarsi ed imparare l’arte delle nostre nonne. Questo si svolgerà a settembre assieme ad altri laboratori di particolare interesse che offriranno a tutti nuove competenze e conoscenze del mondo del lavoro”.

Red.