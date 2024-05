Nessuno sorpassa Ryan Di Munno

La Campania è uno dei più importanti territori italiani per il karting, con circuiti importanti e organizzazioni di ottimo livello, basi di partenza per competizioni anche internazionali a cui affluiscono decine di piloti, anche di tenerissima età.

L’ultima controprova si è avuta domenica scorsa a Sarno, dove si sono presentati oltre cento concorrenti in varie categorie, ospitando anche quelli delle regioni limitrofe dove le possibilità di gareggiare sono minori.

E ancora una vlta in grande evidenza si è messo il piccolo Ryan Di Munno, lucerino di 9 anni, che ha vinto la sua corsa nella categoria Mini Gr3 Under10, con il Team Pirozzi, aggiudicandosi entrambe le manche.