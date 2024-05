Galleria Passo del Lupo, Tutolo bussa a soldi

La nuova chiusura della galleria Passo del Lupo, avvenuta mercoledì scorso, ha rimesso un macigno sulla circolazione automobilistica di un ampio territorio, senza che sia stata trovata una efficace soluzione alternativa alla percorrenza di Provinciali di montagna da cui è peraltro escluso il traffico pesante. L’idea di adeguare un piccola bretella laterale è stata rilanciata nell’ultimo incontro tra i sindaci pugliesi e campani e Anas che si è detta possibilista nell’asfaltare un tratto di circa un chilometro che corre parallelo al traforo, per sfociare sulla SP.134 in agro di Volturino che così sarebbe interessato direttamente.

Sulla questione si registrano almeno tre dichiarazioni che invocano attenzione ma finora senza un riscontro concreto, a partire dal consigliere regionale Antonio Tutolo. Secondo lui, “si sta perdendo di vista il problema principale: serve un finanziamento straordinario di svariati milioni di euro per il completamento degli interventi. Altrimenti, si continuerà a procedere a intermittenza a seconda degli stanziamenti, che arrivano a rilento. Non è sostenibile procedere metro a metro. Questo stillicidio, che danneggia decine di comuni tra Puglia e Molise, deve terminare definitivamente. Non è possibile continuare ad attingere dalle risorse per la manutenzione ordinaria. Con un costo medio di circa 9mila euro a metro lineare, ci vorranno circa 10 anni per completare i lavori. Dobbiamo chiudere la galleria per mesi per i prossimi 10 anni? Come ho già sottolineato settimane fa, quando ho incontrato Vincenzo Marzi, responsabile territoriale Puglia di Anas, è necessario uno stanziamento unico. Solo così si porrà fine a questa situazione difficile che crea enormi disagi alla popolazione locale e ai viaggiatori. Il suggerimento di una via alternativa alla galleria non può essere considerato una soluzione, ma un by-pass del problema principale. Questo problema può essere risolto con uno stanziamento di 9 milioni di euro con un appalto unico, un'inezia rispetto ai miliardi di euro assegnati dallo Stato per le opere pubbliche. Ed è qui che la politica nazionale deve intervenire, e rapidamente. Perché la Galleria del Passo del Lupo si trova in queste condizioni per anni di mancata manutenzione e oggi, a distanza di cinque anni dall’inizio dei lavori, è diventata un nuovo simbolo dell’abbandono di questo territorio da parte delle istituzioni e della politica. Alla luce di questo, asfaltare la strada alternativa, valida soltanto per il trasporto leggero, e non finire in tempi rapidi e certi i lavori alla galleria sarebbe quasi un insulto. Vuol dire non rendersi conto dei disagi che vivono le popolazioni".

La presa di posizione di Tutolo è consequenziale a un paio di recenti arrivate dagli ambienti della Lega, a loro volta “vicine”a al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. La prima è stata di Aldo Patriciello, plenipotenziario molisano del partito, eurodeputato e membro della Commissione Ambiente al Parlamento europeo, il quale ha detto che “i lavori vanno terminati al più presto, sia per mettere in sicurezza i viaggiatori, sia per porre fine ai tanti disagi che stanno colpendo pendolari, imprese, agricoltori e cittadini comuni. Ne parlerà direttamente con Salvini affinché il problema sia in cima all’agenda del Ministro, già sollecitato dai sindaci. Le loro proteste non si possono ignorare, anche se è evidente che occorre trovare una soluzione che metta d’accordo tutti. La proposta, nel breve termine, potrebbe essere quella di asfaltare il by-pass accanto alla galleria, per poi procedere al completamento dei lavori nel più breve tempo possibile”.

Subito dopo è arrivata quella del senatore Roberto Marti, salentino e presidente della Commissione cultura e istruzione pubblica a Palazzo Madama. “Si procederà verso una soluzione alternativa – ha annunciato - finalizzata, da una parte, a garantire la prosecuzione nel rispetto dei tempi e del contratto, dei lavori urgenti e non più dilazionabili di messa in sicurezza di una infrastruttura a rischio, mai sottoposta a manutenzione fino ai primi interventi del 2019; dall’altra, a ridurre durata ed intensità dei disagi contingenti, per tutto il traffico da e per le tre regioni interessate di Molise, Campania e Puglia. Nei giorni scorsi Anas, alla presenza del prefetto di Foggia, ha assunto l’impegno di mettere mano ad una viabilità alternativa e che il Ministero è già impegnato a ricercare la necessaria copertura finanziaria per soluzioni destinate a garantire che la realizzazione di opere importanti da più punti di vista non mettano mai a rischio qualità della vita, servizi ed economia dei territori e delle comunità interessati. L’esigenza di messa in sicurezza di gran parte della rete infrastrutturale del Paese rimasta priva di manutenzione per troppo tempo, regione per regione, impone ormai tempi e ritmi sistematicamente dettati dalla necessità ineludibile di garantire a tutti il fondamentale diritto alla sicurezza. Allo stesso tempo, la posizione nostra, del Ministro Salvini e del Governo nazionale resta notoriamente ancorata alla contestuale esigenza, praticabile come sarà anche nel caso della Galleria Passo del Lupo, di evitare che i disagi fisiologici connessi ad interruzioni su arterie ad alta percorrenza come questa si trasformino automaticamente in iatture senz’appello per cittadini e imprese. Perché questo è sempre evitabile e deve essere scongiurato. È compito della Politica, delle Istituzioni e di quanti le rappresentano, ricercare sempre il giusto equilibrio ed imporsi con coraggio e concretezza, così come del resto stiamo facendo su questo e su tanti latri fronti analoghi, affinché nessuna istanza territoriale resti inascoltata e difesa”.

r.z.