Piano sociale di Zona, via al quinto

Sta per prendere forma operativa, dopo i necessari passaggi burocratici di competenza dei 14 Comuni che fanno parte dell’Ambito, il quinto Piano Sociale di Zona che interessa un vasto e variegato territorio con le popolazioni di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo, Casalvecchio, Castelnuovo, Celenza, Lucera, Motta, Pietramontecorvino, Roseto, San Marco la Catola, Volturara e Volturino. Il Consiglio comunale ha portato a casa il suo adempimento, con l’adozione di tutta la convenzione con tutta la corposa programmazione delle attività previste nei prossimi anni, sempre con la stessa formale di aggregazione tra enti che qualcuno vorrebbe cambiare, facendo confluire i rapporti in un vero e proprio Consorzio, anche perché ormai è evidente che l’attuale format che risale al 2000 non ha più (o forse non ha mai avuto) le caratteristiche che garantiscano efficienza ed efficacia delle prestazioni da erogare a persone di ogni fascia di età, tutte accomunate però da bisogni e fragilità.

A ogni modo, l’assemblea cittadina ha approvato il documento pure con l’apporto di tre membri della minoranza come Pasquale Colucci, Franco Ventrella e Giuseppe De Sabato, mentre Fabrizio Abate, Francesca Niro e Vincenzo Checchia si sono astenuti.

Dopo aver completato il giro anche negli altri Comuni, il Piano passerà alla valutazione di una conferenza di servizi partecipata dallo stesso Ambito, assieme ad Asl, Provincia di Foggia e Regione Puglia, quest’ultima chiamata a erogare una somma di circa 800 mila euro che i Comuni (tutti insieme) dovranno poi pareggiare.

Per l’occasione, l’assessore comunale Luigi Granieri ha espresso soddisfazione, rivendicando un evidente rilancio delle attività degli ultimi mesi, fornendo le singole cifre per ciascuna delle iniziative allestite: “Con orgoglio posso certificare una puntuale erogazione di tutti i servizi, grazie all'impegno e alla professionalità delle donne e degli uomini degli uffici del nostro Comune, diretti dal direttore Raffaele Cardillo. Abbiamo speso 100 mila euro per l’Assistenza Educativa Domiciliare, 30 mila euro per il Segretariato Sociale, 150 mila per l’Assistenza Domiciliare Integrata per anziani e disabili, 50 mila per il Centro Servizi Famiglie dedicato al supporto alle capacità genitoriali, 20 mila euro per il supporto tecnico all'Ufficio di Piano, 15 mila per il supporto tecnico per i Buoni anziani, altrettanti per il supporto amministrativo per le strutture che si occupano di anziani e disabili, 10 mila per i Buoni minori, 20 mila per l’Integrazione scolastica, 4 mila per la Facilitazione Digitale, 82 mila per i progetti dedicati alle forme di autismo, 40 mila per il Pronto intervento sociale, 250 mila euro per i bambini collocati dai tribunali fuori dalle proprie famiglie”.

“Quella dei servizi sociali e del Piano di Zona non è una macchina semplice – ha aggiunto il sindaco, Giuseppe Pitta – per cui va dato merito a Granieri di aver superato difficoltà che ancora esistono, specie per la carenza di documentazione e soprattutto per la mancata compartecipazione di alcuni nostri partner, così da dare risposte ai cittadine nostri e dei Monti dauni che negli ultimi anni non era affatto scontate”.

r.z.