Di Gioia medico ai Giochi Olimpici

Non era mai successo prima che un lucerino partecipasse direttamente alle Olimpiadi, e questa lacuna dal mese prossimo sarà colmata in un modo tutto particolare, perché il dottor Giuseppe Di Gioia è stato designato dal Coni come componente dello staff sanitario al servizio della Missione azzurra impegnata ai Giochi di Parigi.

Il cardiologo è uno dei sette medici che faranno parte di un pool di specialisti, in partenza il prossimo 21 luglio, a disposizione dei partecipanti alle gare in tutte le discipline dove sono iscritti gli italiani. È guidato nell’occasione dalla collega Maria Rosaria Squeo ed è composto anche da Andrea Ferretti, Federica Alviti, Andrea Billi, Erika Lemme e Flavia Santoboni, senza contare i fisioterapisti e gli altri addetti alla salute degli atleti.