Il programma estivo di Roseto

Roseto Valfortore si prepara per un'estate ricca di eventi: notti romantiche, festival musicali, teatro all'aperto, estemporanee di pittura, sagre e spettacoli in diverse location del borgo.

Si partirà il 15 giugno con la festa di fine anno scolastico, dedicato ai bambini, e terminerà a ridosso dell’autunno con il Festival della Montagna e la quarta tappa del Giro di Puglia Challenge, tutta incentrata sui Monti dauni.

Tra gli appuntamenti ci sono le sagre (porchetta, vitello, tartufo) e anche la festa del grano, la festa dell'accoglienza dedicata ai nostri rosetani emigrati, i giochi e le serate per i bambini.

Dal 27 settembre al 2 ottobre pure laboratori di pittura a cura dell’artista Patt Beresckin.

Red.

Il programma

15 Giugno - Festa di fine anno scolastico Giochi e intrattenimenti

16 Giugno - Ma il cielo è sempre + blu Cover band

21 Giugno - Festa della Musica Roseto's....Banda

22 Giugno - Notte romantica nei borghi più belli d'italia

23 Giugno - Extratime Concerto Premio Lupo

27 Giugno - Che suono fa uno scarabocchio

5 Luglio - Sagra della porchetta

7 Luglio - Festa di Sant'Antonio da Padova. Ricchi e Poveri Tribute

12 Luglio - Natura in festa. Suoni, Odori, Sapori e....sorsi diVini

13 Luglio - Sagra del Vitello - Roseto Rock Festival

14 Luglio - Concerto musicale Archi e Ottoni

19 Luglio - Bambini in festa. Sfilata mascottes e spettacolo di magia

20-21 Luglio - Festa del Grano e degli antichi mestieri

23 Luglio - Oceano Madre. Spettacolo teatrale

24 Luglio - Estemporanea di pittura

25 Luglio - Festa dell'Accoglienza. Artisti di Strada

26 Luglio - Festa dell'Accoglienza. Fermenti della Valle del Fortore

28 Luglio - Festa della Madonna del carmine. 90 voglia di 2000

29 Luglio - Festa a cura del Circolo '88

30 Luglio - Festa sociale a cura della Consulta Anziani

2 Agosto - Roseto sotto le Stelle. Spettacolo teatrale

3 Agosto - Sagra del Tartufo

4 Agosto - Festa dei Lavoratori Pugliesi nel Mondo

5 Agosto - Giornata del Volontariato. Musica in Anfiteatro

6 Agosto - Spettacolo Musicale Zucchero Cover Band

7 Agosto - Bambini in Festa. Spettacolo per bambini

9 Agosto - Borgo dei Desideri. Duo Sax e Voce

10 Agosto - Hair Spray. Musical dal vivo

14 Agosto - Antipasto Ferragostano. Degustazione di prodotti tipici e Tarantula Garganica in concerto

15 Agosto - Festa di Ferragosto. Balli di gruppo

18 Agosto - Festa di fine estate a cura dei bambini dell'Estate Ragazzi

7 Settembre - San Modestino. Festival della Montagna 1151

18 e 20 Settembre – Gara ciclistica