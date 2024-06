Le offerte di lavoro a Lucera e dintorni

Nella nuova edizione del report dei Centri per l’impiego della Provincia di

Foggia (27 maggio-13 giugno) sono presenti più di 200 offerte di lavoro proposte dalle imprese del territorio.

Queste sono quelle provenienti dalla zona di Lucera

Operai agricoli

Il Centro per l'impiego di Lucera ricerca per azienda operante nel settore agroalimentare n. 4 operai/e addetti/e alla manifattura per la trasformazione del pomodoro, etichettatura, confezionamento e controllo del prodotto finito, per la sede di Lucera. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi (da luglio a settembre), orario full-time su turni (5-12 oppure 12-19) su 6 giorni settimanali.

Mastro muratore

Il Centro per l'impiego di Lucera ricerca per la Sir Energy srl, azienda operante nel settore installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici ed edilizia, un mastro muratore per lavori edili come: demolizione, posa di pavimenti, rivestimenti, intonaci, impermeabilizzazione, ecc., dislocati su Lucera e provincia di Foggia. Requisito indispensabile esperienza nel settore e nella mansione. Si offre contratto a tempo indeterminato, orario full-time su 5 giorni settimanali.

Carpentieri e trivellatori

Il Centro per l'impiego di Lucera ricerca, per la Daunia Drilling, azienda operante nel settore della trivellazione, con sede in Lucera, due carpentieri e due trivellatori da inserire nel proprio organico. E' requisito indispensabile il possesso della patente B. Sono requisiti preferenziali aver maturato esperienza lavorativa nel settore edilizio e della trivellazione. Si offre contratto a tempo indeterminato, orario full time su 5 giorni settimanali. Luogo di lavoro: cantieri in provincia di Foggia e altre regioni. Si richiede disponibilità alle trasferte.

Ragionieri

Il Centro per l'impiego di Lucera ricerca per lo studio "Cavallo & partner" due ragionieri contabili ambosessi da inserire nel proprio organico. Requisito indispensabile è una minima esperienza lavorativa nel settore amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato per 4 mesi, orario full-time 40 ore settimanali su 5 giorni settimanali. Luogo di lavoro: Foggia.

Tirocinanti ragionieri

Il Centro per l'impiego di Lucera ricerca per lo studio "Cavallo & partner" due tirocinanti ragionieri contabili ambosessi da inserire nel proprio organico. Requisito indispensabile è il possesso del diploma di Ragioneria. Si offre tirocinio di 6 mesi, orario full-time 40 ore settimanali su 5 giorni settimanali. Luogo di lavoro: Foggia.

Oss

Il Centro per l'impiego di Lucera ricerca per azienda operante nel settore dell'assistenza sanitaria operatori/operatrici socio sanitari/e (OSS) da impiegare in Rsa del Veneto. E' indispensabile il possesso della qualifica di operatore socio sanitario. E' preferibile aver esperienza lavorativa pregressa nella mansione, conoscenze informatiche, linguistiche e possesso di patente B. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, full-time, su turni, con possibilità di proroghe e di alloggio.

Tutte le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia, ma anche del resto della Puglia, sono consultabili sul sito o sull’app “LavoroxTe Puglia”.

Per candidarsi, è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae mediante il tasto “Candidati” oppure contattare gli operatori dei Centri per l’Impiego ai numeri e agli indirizzi indicati nell’annuncio.

I Centri per l’Impiego della provincia di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) sono ora attivi anche sui social alla pagina Facebook "Centri Impiego Foggia e provincia".

