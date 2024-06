Stop alle lavorazioni agricole nelle ore a 'bollino rosso'

E’ ormai chiaro a tutti che il cambiamento climatico sta rendendo i nostri inverni un po’ più miti e le nostre estati sempre più calde, tanto che la Regione Puglia sta da qualche anno legiferando in materia, imponendo uno stop alle lavorazioni agricole nelle cosiddette giornate a “bollino rosso”.

Quest’anno, l’ordinanza n.274 del 18 giugno 2024 “Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al Sole - Ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica” dispone lo stop delle lavorazioni dalle 12.30 alle 16.00 nel periodo dal 19 giugno al 31 agosto 2024.

Attenzione però, perché l’ordinanza non dispone questo fermo tutti i giorni, ma solo in quelli in cui il rischio correlato alle temperature nei campi è “ALTO” e l’attività fisica è “intensa” ed i lavoratori sono “esposti al sole”.

Quali sono le giornate a “bollino rosso” in cui vige lo stop alle lavorazioni ?

Come si può sapere in anticipo, quali saranno i prossimi giorni della settimana a rischio ALTO? L’ordinanza riporta che occorre verificarlo sul sito internet: www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/

Quindi è una ricerca che si può fare autonomamente, e dopo l’accesso alla pagina bisogna cliccare nel menu in alto a sinistra “SOLE” la finestra “attività fisica intensa”.

Verranno visualizzate le mappe dell’Italia alle ore 8, 12, 16 e 20 del giorno presente e successivo, così da programmare le lavorazioni, mostrando i territori rossi, quelli cioè in cui le lavorazioni devono essere sospese.

Le lavorazioni all’ombra

Se invece la lavorazione agricola avviene all’ombra (ad esempio in un capannone per la pulizia ed il confezionamento degli ortaggi) occorre effettuare la stessa operazione cliccando l’”attività intensa” all’interno della tendina “OMBRA”. Ovviamente in questa mappa le aree rosse saranno meno estese, ma occorrerà ugualmente tenerne conto.

Cosa deve fare l’imprenditore agricolo?

Oltre ai normali adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro che meritano trattazione separata, e comunque già affrontati su queste pagine, l’imprenditore agricolo dovrà aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, e in particolare la sezione del rischio climatico per lavorazioni all’esterno a temperature elevate.

Consultare quotidianamente il database descritto in precedenza, e se la propria azienda rientra nell’area rossa (giornata a rischio “ALTO”) occorre sospendere le attività per evitare malori ai lavoratori ed evitare di infrangere la legge.

Garantire ovviamente sempre anche acqua potabile sufficiente e la possibilità di ripararsi all’ombra quando necessario.

In che sanzioni potrà incorrere il datore di lavoro inadempiente:

1. Alla violazione dell’ordinanza regionale consegue (art.650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro.

2. Inoltre, nel caso in cui il Documento di Valutazione dei Rischi non contempli o non sia stato aggiornato al rischio microclimatico (o ad altro), la sanzione è l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (Art.55, co.1 del D.Lgs. 81/08). La Corte di Cassazione negli ultimi anni ha più volte ricordato che “il datore di lavoro non solo ha l’obbligo di redigere il DVR previsto dall’art.18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, individuando con la massima specificità – secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica – tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, ma è tenuto anche a sottoporre a periodico aggiornamento il suddetto documento”.

3. Infine, nel caso in cui la lavorazione non venisse, ove previsto, sospesa, ed un lavoratore dovesse avere un malore o un malore mortale, il datore di lavoro potrà rispondere per la violazione degli artt.590 comma 3 e 589 comma 2 del codice penale, più precisamente:

• Lesioni colpose commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

• Omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Al di là delle possibili sanzioni o imputazioni penali in cui si può incorrere, conoscendo gli agricoltori pugliesi sono sicuro che, malgrado i tempi difficili che stanno attraversando, continueranno ad operare con buon senso e nel rispetto delle norme di sicurezza, e della salute e sicurezza dei lavoratori.