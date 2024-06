Carlantino, la nuova Giunta Coscia

Il sindaco di Carlantino Graziano Coscia, la nuova Giunta e il rinnovato Consiglio comunale si sono insediati. La prima seduta della massima assise è stata caratterizzata anche dal momento solenne del giuramento del primo cittadino. La Giunta è composta da sole anche dai due consiglieri di maggioranza Pietro Goduti (che riveste anche la carica di vice sindaco) e Pasqualino Genovese. Occupano gli scranni della maggioranza Pietro Goduti, Pasqualino Genovese, Salvatore Miranda, Angelo Pozzuto, Marilinda Martucci, Daniela Cafano e Eugenio Savastano. Le sedie dell’opposizione, invece, sono occupate da Vito Guerrera (candidato a sindaco), Loretta Negrino e Angelo Capozio. Il Consiglio comunale ha eletto la nuova Commissione Elettorale e la nuova Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.

TUTTO SUL TURISMO DEL LAGO. “La sopravvivenza del mio comune non può prescindere daIlo sviluppo di un turismo legato alla diga di Occhito – ha dichiarato Coscia – e da un lato, intendiamo riprendere il progetto del ‘Volo dell’Angelo’ sulle acque del lago, dall’altro vogliamo puntare sul recupero dei nostri siti archeologici e la riapertura del museo”.

Il progetto “Zipline – Volo sul lago” detto anche “Il volo dell’Angelo” era stato presentato all’interno del Pnrr. La Zipline dovrebbe sorvolare la diga al confine con il Molise, per un tratto di 1.230 metri e un dislivello di 190 metri. Progettata sia per il volo standard che per il volo in posizione sdraiata, è un’attività totalmente assente in Puglia e poco presente in tutto il territorio nazionale. L’obiettivo di questo progetto è quello di valorizzare un sistema paesaggistico mozzafiato, attraverso una strategia innovativa che possa rappresentare un’attrazione turistica unica e capace di intercettare oltre che gli appassionati di sport estremi anche e soprattutto gli amanti del turismo naturalistico, che avranno un punto di osservazione privilegiato e affascinante come quello del lago di Occhito.

LA STORIA. Il museo dell’Archeoclub, invece, è nato nel 1997 e raccoglie, sotto la supervisione della Sovrintendenza archeologica di Foggia, circa duemila reperti archeologici che vanno dal neolitico iniziale all’età medievale. I primi ritrovamenti sono stati effettuati circa quarant’anni fa con tre tombe del III-II secolo a.C. Spiccano, per importanza storica e rarità, in una raccolta archeologica di indiscusso valore a livello nazionale, alcuni stemmi araldici di età normanna, rarissimi nel resto della nazione. Da sottolineare, inoltre, la grande concentrazione di proiettili romani e di fibbie di bronzo dorate appartenenti al popolo bizantino e longobardo.

