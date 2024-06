Faccilongo ha ‘scoperto’ il Parlamento di Federico II

C’è un Federico II anche dalle spiccate inclinazioni “democratiche” quello che emerge da un prezioso lavoro di ricerca storica di Emanuele Faccilongo che ha riversato le sue conoscenze nel libro “Il Parlamento di Federico II”, edito Mario Adda di Bari.

Il volume è stato presentato giovedì sera al Convitto Bonghi direttamente dall’autore che si è fatto accompagnare per l’occasione dal giornalista e storico locale Francesco Barbaro, e soprattutto dalla qualificata presenza del professor Alberto Vespaziani, docente di Diritto Pubblico comparato dell’Università del Molise, il quale ha lanciato numerose provocazioni sul concetto di modernità e di predominio del potere temporale rispetto a quello spirituale. Si è aggiunto anche l’intervento dello storico e critico letterario Paolo Emilio Trastulli, in video collegamento da Roma, che ha evidenziato alcune peculiarità del libro di Faccilongo, consigliandone l’utilizzo nelle scuole superiori al fine di riappropriarsi della conoscenza di un imperatore che fece di Foggia, e dell’intera Capitanata, il centro del mondo. Walter Di Pierro, presidente dell’Archeoclub di Lucera, invece ha mostrato alcuni interessanti documenti relativi alla presenza Saracena a Lucera.

Faccilongo ha focalizzato l’attenzione sulle norme introdotte da Federico II con le Costituzioni di Melfi, fino al Consilium di Foggia dell’8 aprile 1240 dove, per la prima volta, furono ammessi i rappresentanti del popolo eletti da tutti i Comuni del Regno di Sicilia, andando oltre la nobiltà e il clero. Per l’autore quel momento rappresenta l’inizio di un processo di condivisione del potere che ebbe bisogno di secoli per diventare quel concetto di democrazia conosciuta oggi. Tutto è nato dalla sua tesi per la laurea in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee conseguita a Campobasso, con l’intenzione di capire, a distanza di secoli, quale comparazione di diritto pubblico poteva essere fatta con quel monumento legislativo noto come Liber Augustalis.

“Ci sono tante cose che riguardano la nostra terra e che sono state finora sottaciute – ha commentato Faccilongo – magari partendo dal fatto che quel testo straordinario venne preparato a Lucera dove Federico II si fermò nei giorni precedenti la sua proclamazione. È solo un’altra dimostrazione di quanto abbia tenuto a cuore per decenni la Capitanata, centro del suo mondo politico, economico e sociale, tanto che nel testo sono riportati anche i primi provvedimenti a favore delle donne, iniziative impensabili a quel tempo.