La collaborazione

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,1-15)

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo».

Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini.

Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano.

E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.

Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.



A Gesù non piace fare le cose da solo! Sin dal principio della sua predicazione, si circonda di persone: gli apostoli! Non lo fa perché gli piace avere gente che gli fa da bodyguard, o per sentirsi un Vip, lo fa perché da subito vuole “mettere su famiglia”: la Chiesa! Gli apostoli non hanno un ruolo marginale, continuamente sono chiamati in causa da Gesù, anche oggi!

Gesù sa cosa sta per compiere, eppure chiede a Filippo dei consigli, e poi, su suggerimento di Andrea, si fa prestare da un ragazzo dei pani e dei pesci!

Non vuole fare da sé, pur potendo tranquillamente! A Gesù piace la nostra collaborazione, gli è necessaria.

Dio non ha bisogno degli uomini per sfamare i poveri, Lui ha fatto piovere la manna dal cielo per gli Israeliti, figuriamoci se non potrebbe far piovere polpette su tutta l’Africa! Eppure ci chiede di mettere a disposizione la nostra generosità, ci chiede di collaborare insieme a Lui, di sentirci responsabili della fame dell’altro.

Proviamo a fare come quel ragazzo, che mette nelle mani di Gesù ciò che ha, Dio farà il resto e non ci lascerà a mai vuote!

da Animatori Salesiani