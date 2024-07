La siccità si abbatte sull’agricoltura

Da settimane non si vede una goccia d’acqua sui terreni agricoli di Lucera e del resto della Capitanata, fatto salvo qualche temporale improvviso e per certi aspetti più dannoso rispetto alla perdurante siccità che sta picchiando forte sia sulle coltivazioni agricole che sulla disponibilità idrica degli invasi della provincia.

Venerdì scorso, per esempio, è stato il giorno in cui si è registrata in negativo la soglia psicologica, prima che numerica, di meno di 100 milioni di metri cubi di acqua contenuti nella diga di Occhito. Ieri ce n’erano addirittura 86, a fronte dei 206 dello stesso giorno di un anno fa, quando l’impianto praticamente traboccava di preziosa risorsa. E non va meglio altrove, perché San Pietro sull’Osento e Capaccio sul Celone sono sostanzialmente vuoti, mentre l’anno scorso scoppiavano di acqua, e a Marana Capacciotti ci sono 14 milioni di metri cubi a fronte degli oltre 42 di un anno fa.

In questi giorni tutti guardano con una certa apprensione a Corso Roma, per capire come sarà il futuro a breve termine. Il presidente Giuseppe De Filippo ha detto subito non c’è un’emergenza per la popolazione che ha bisogno di 40-50 milioni di metri cubi per stare tranquilla, considerato il livello di laminazione fissato a 40: “Non c’è alcun pericolo per la dotazione potabile a beneficio degli usi civili”.

Nello stesso tempo, però, si stanno materializzando le conseguenze negative sul comparto agricolo alle prese con una vera e propria riorganizzazione logistica per quelle che saranno le attività irrigue a partire da agosto.

“Lo avevamo anticipato già da qualche mese che molto difficilmente saremmo riusciti a garantire l’intera stagione irrigua. Naturalmente tutto può cambiare in caso di piogge anticipate a fine agosto, ma al momento la situazione è questa”.

Sul tema sono intervenuti i dirigenti delle maggiori rappresentanze sindacali della provincia, due di questi sono lucerini, impegnati in questi giorni anche a mediare tra l’ente erogatore di acqua e i propri associati che reclamano attenzione per le rispettive colture. Ma se il grano si è parzialmente salvato dalle carenze, magari più che altro falcidiato in alcuni casi da precipitazioni improvvise e beffardamente eccessive nel mese di maggio, è già allarme per il pomodoro e per tutto il settore orticolo.

Lo spiega meglio Angelo Miano, nella doppia veste di presidente provinciale di Cia Agricoltori Italiani ma anche vice presidente del Consorzio per la Bonifica della Capitanata: “Praticamente tutti sapevano già da qualche settimana quale sarebbe stata la situazione senza un apporto di piogge che in effetti non c’è stato e continua a non esserci. Avevamo anche invitato a ridurre le quantità di approvvigionamento dalla rete, ma molti hanno fatto esattamente l’opposto. Basti pensare che in questi giorni vengono erogati 2 milioni di metri cubi per l’agricoltura, quando di solito si arriva a 1,2-1,3. Avevamo anche invitato a contare di più sull’attingimento dai pozzi, ma questa sembra essere solo la soluzione estrema a un problema che si mostra evidente. Le conseguenze però saranno ancora più drastiche, perché ciò significa ridurre ulteriormente la disponibilità e quindi l’anticipazione della chiusura dell’erogazione da parte del Consorzio. Nella pratica vuol dire che al massimo si riuscirà ad arrivare a Ferragosto, poi ognuno dovrà trovare fonti alternative con i pozzi che peraltro certamente non starebbero mostrando abbondanza. Per chi non ha neanche questi, il danno economico si prospetta enorme. Insomma, è una situazione difficile, tanto che pure per il grano è stato già chiesto lo stato di calamità, cosa che sicuramente avverrà anche per le coltivazioni orticole e soprattutto per il pomodoro. Ma anche ottenendo questi aiuti, che spesso rientrano nel range del regime ‘de minimis’, non sempre riusciranno a coprire i costi sostenuti. Tuttavia, al momento questo possiamo fare. A breve termine, la previsione è di una contrazione di raccolto del pomodoro del 15-20% che sarà più evidente proprio dopo Ferragosto quando anche le aziende di trasformazione, a partire dalla Princes, avranno difficoltà a reperirlo, vanificando anche i suoi propositi di aumento della produzione propria”.

Sulla questione si è aggiunto Filippo Schiavone, presidente di Confagricoltura Foggia e membro della Giunta nazionale della più antica organizzazione di categoria agricola italiana: “Ci ritroviamo a parlare della necessità di acqua quando questa scarseggia, mentre non riusciamo a programmare adeguatamente nei periodi in cui c’è abbondanza. Eppure dovremmo tutti sapere che non si tratta di un bene infinito, ma ce ne accorgiamo di più quando ci ricordiamo dei decenni in cui le opere infrastrutturali decisive per questo territorio sono state accantonate per responsabilità politiche e non certamente del Consorzio, la cui conduzione del settore riteniamo ineccepibile. Così come riteniamo fortemente apprezzabile l’iniziativa dell’onorevole Giandonato La Salandra che la scorsa settimana ha promosso un ordine del giorno con il quale impegna il Governo a reperire risorse aggiunte per la progettazione esecutiva della diga di Piano dei Limiti, oltre che per il completamento della condotta adduttrice per l’alimentazione dei comprensori irrigui al confine tra Puglia e Molise. Per quanto riguarda le questioni pratiche, se il pomodoro pare sia in sicurezza almeno per un altro mesetto, i problemi grossi arriveranno con le colture orticole e in questo caso dovremmo veramente aspettarci qualcosa di nuovo e bello dal cielo”.

Riccardo Zingaro