Sant'Agata capitale del Patrimonio immateriale

Il Comune di Sant’Agata di Puglia promuove la seconda edizione di Sant'Agata di Notte, un'esperienza unica che porterà i visitatori alla scoperta del suggestivo borgo medievale in un'atmosfera notturna incantata.

Punto di partenza: Terrazza del Marchese ore 20 e ore 22, in due visite successive e separate, con partecipazione gratuita.

L'appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 luglio; sabato 3 e domenica 4 agosto. Dal 10 agosto tutti i giorni fino al 1° settembre.

"Faremo immergere nella storia e nella bellezza di questo affascinante borgo - spiega il sindaco Pietro Bove - camminando tra i suoi caratteristici vicoli e "trasonne".

Durante la serata si potranno visitare il Castello Imperiale, con le sue imponenti mura e la vista mozzafiato sul Golfo di Manfredonia, sulla Basilicata e sulla Campania. Le chiese e i luoghi che raccontano la fede e la tradizione del borgo. Monumenti storici e palazzi signorili. Sarà un'occasione imperdibile per rivivere il passato in una cornice unica e suggestiva". Informazioni e prenotazioni: santagatadinotte@gmail.com o 342-6669407 o 389-0262522

E sabato 27 sarà proprio Sant’Agata a ospitare la presentazione del progetto “Censimento Patrimonio Culturale Immateriale” avviato dall’Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane, con appuntamento fissato alle 20 alla Corte del Castello Imperiale. Ci saranno autorità e dirigenti nazionali e regionali Unpli per mettere in evidenza il lavoro svolto e le sue finalità, durante uno show condotto da Beppe Convertini, alla presenza del vice presidente della Giunta regionale, Raffaele Piemontese, e dell’assessora alle politiche culturali, Viviana Matrangola.

Ci saranno anche alcuni “Patrimoni Viventi” che forniranno la loro testimonianza, tra cui il corteo storico promosso dalla Pro Loco di Lucera, e in generale i Monti dauni saranno protagonisti.

“Grazie all’apporto, al lavoro instancabile e alla passione delle nostre associazioni Pro Loco è stato possibile censire e, dunque, provvedere alla promozione del patrimonio immateriale culturale presente nelle nostre comunità, sui nostri territori - hanno spiegato i promotori – generando un trasporto emotivo indescrivibile per la realizzazione concreta di questo progetto. Nel corso dell’evento avremo modo di mettere in evidenza e promuovere la ‘pugliesità’”.

