Dimensionamento scolastico, tocca alle superiori

Estate, tempo (anche) di dimensionamento scolastico in Puglia, così come accaduto l’anno scorso di questi tempi. Nel 2023 la questione ha riguardato gli istituti comprensivi (cioè dall’infanzia e fino alla secondaria di primo grado), stavolta devono essere prese decisioni per gli indirizzi superiori per il prossimo triennio.

Il quadro di riferimento è l’anno scolastico 2025-2026, ma le operazioni vanno eseguite entro novembre, secondo un cronoprogramma che coinvolge l’espressione delle posizioni e delle proposte alternative dei singoli istituti messi nel mirino, dei relativi Comuni, delle province di riferimento, oltre agli uffici scolastici territoriali, fino alla decisione finale (politica) della Giunta Emiliano prima delle feste natalizie, perché poi comincia la campagna delle iscrizioni, per cui le famiglie devono sapere con precisione dove rivolgersi e a quali scuole guardare materialmente, sulla base delle riduzioni che in realtà (e questo sfugge a parecchi) riguardano soprattutto l’organico dei dirigenti e dei relativi direttori amministrativi, da cui poi discendono fusioni, accorpamenti e manovre di aggregazione varia.

Anche in questa occasione, a Bari hanno dettato le linee guida, possibilmente più chiare e perentorie rispetto al recente passato, magari pure con l’obiettivo aggiuntivo di rendere meno interpretabile e più applicabile norme che discendono da disposizioni nazionali e su cui ogni territorio si deve adeguare. Anzitutto il numero di sedi scolastiche attivabili in Puglia tra 14 mesi è di 565, corrispondenti ad un ugual numero di autonomie con un proprio preside e segretario, secondo la denominazione più popolare. Attualmente, ne sono 583 (355 del I ciclo, 212 del II ciclo, 8 istituti omnicomprensivi, 1 Convitto e 7 Centri provinciali per l'istruzione degli adulti). La popolazione scolastica che si appresta a tornare in aula è di 516.808 iscritti, dei quali 318.087 al primo ciclo, 195.243 al secondo e 3.478 agli istituti e convitti omnicomprensivi.

Da questo quadro è evidente che vanno soppresse altre 18 autonomie rispetto a un anno fa. Il numero è stato calcolato con un sistema piuttosto complicato, cioè sulla base degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da parametri perequativi, diviso per il numero di 961.

Quali sono i criteri? Se si escludono le 6 istituzioni scolastiche dei Comuni montani, la media generale regionale del secondo ciclo è di 928,6 iscritti. I parametri messi sul tavolo sono quelli della popolazione scolastica numericamente inferiore, con una riorganizzazione su base provinciale, al fine di raggiungere in ciascuna provincia di esse una media di iscritti pari almeno a 949, ridotti a 600 nel caso delle istituzioni scolastiche nelle quali è attivo almeno un punto di erogazione ricadente in un Comune montano. Tuttavia alcuni paletti escludenti ci sono, proprio “al fine di salvaguardare le specificità, garantire un presidio scolastico stabile nei Comuni medio-piccoli della regione e garantire un assetto stabile alle istituzioni scolastiche intercomunali, soggette a maggiori criticità organizzative”, per cui non saranno considerate le autonomie che hanno almeno un punto di erogazione ricadente in un comune montano, sono caratterizzate da uno status giuridico particolare (istituti o convitto omnicomprensivi, Cpia), i Comuni che hanno una sola istituzione scolastica o quelli che sono stati già interessati nella riorganizzazione dell’anno scorso.

Nel primo caso, in Capitanata di fatto si salverebbero in quattro, tranne il Fazzini-Giuliani di Vieste, ma sotto soglia minima ce ne sono almeno un’altra dozzina, ma la tabella regionale indica in quattro quelli "candidati" alla soppressione in provincia di Foggia.

E quindi lo sguardo al momento viene rivolto al liceo magistrale “Maria Immacolata” di San Giovanni Rotondo (521 alunni), l’istituto di istruzione superiore “Pietro Giannone” di San Marco in Lamis (550), il liceo classico “Zingarelli-Sacro Cuore” di Cerignola (554), e l’Itet “Vittorio Emanuele III” di Lucera (627). In realtà al quarto posto c’è il Convitto Bonghi sempre di Lucera, con i suoi 574 alunni che frequentano gli indirizzi professionali alberghiero, industriali e moda, ma c’è una norma nazionale che stabilisce il divieto di dimensionamento di istituzioni del genere.

Se fossero tre le indiziate, tutto sarebbe più semplice, ma con questo scenario è possibile che si riproponga la diatriba tutta lucerina che era stata in piedi in autunno scorso per settimane, quando la tensione fu altissima anche tra gli addetti ai lavori. Ci fu chi propose subito l’accorpamento dell’Itet (che si appresta a celebrare tra tre mesi i suoi 100 anni di vita) al Convitto, formando un unico polo tecnico-professionale, così da preservare il comprensivo Bozzini-Fasani che rimase in bilico fino alla fine e poi “salvato” da un effetto domino di scuole accorpate altrove. Quella soluzione trovò i primi contrari nell’Amministrazione di Giuseppe Pitta, mentre il consigliere regionale Antonio Tutolo era di parere opposto, esplicitato poi in Via Raffaello durante un incontro in cui i due arrivarono a contatto ravvicinatissimo. Comunque sia, si riapre inevitabilmente la partita tutta locale, e sarà ancora una volta interessante capire quali azioni politiche e programmatiche verranno messe in atto per cercare di limitare disagi e difficoltà a carico di alunni e famiglie, non certamente di insegnanti e politici, lo si è visto nei mesi successivi, fin troppo interessati a mantenere lo status quo.

Riccardo Zingaro