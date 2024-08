Visioni Future, video mapping sulla cattedrale

La giornata del 13 agosto a Lucera non sarà caratterizzata solo dalla 40esima edizione del corteo storico, perché la serata sarà arricchita da una manifestazione unica nel suo genere, allestita direttamente sulla facciata della cattedrale su cui si terrà la proiezione di un videomapping.

Si tratta di una tecnica che sfrutta gli elementi architettonici di un edificio, mostrando diversi contenuti che offrono spettacolari effetti scenici. Viene spesso utilizzata per valorizzare monumenti e luoghi d'interesse per l'alto impatto visivo dello spettacolo. In questo caso, i contenuti proposti hanno l’obiettivo di esaltare l'architettura del duomo angioino, raccontando nel contempo la storia della città ed il suo legame con religione, cultura ed integrazione.

L’evento intitolato "Visioni Future" è ideato, promosso e gestito da Festina Lente, in collaborazione con il Cineteatro dell’Opera e Murialdomani. Festina Lente è uno studio di comunicazione e nuove tecnologie, aperto nel 2020 da Giovanni Viola, lucerino che dopo 10 anni di esperienza a Milano è tornato in Puglia per offrire nuovi modi di comunicare i valori e le eccellenze del territorio.

“Ho pensato a questa dimostrazione – ha riferito Viola – per raccontare una storia di arte e tradizioni nata secoli fa dall’intreccio di popoli e vicende. E’ un nuovo modo per immaginare il futuro di Lucera, un nuovo modo per raccontare casa nostra”.

La durata dello spettacolo è di circa 20 minuti, sono programmate quattro repliche, una ogni ora dalle 21 a mezzanotte.

