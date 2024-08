Riaperta la galleria Passo del Lupo

Con un anticipo di qualche ora rispetto alla data prefissata, la galleria Passo del Lupo è stata riaperta già stasera e lo rimarrà almeno fino al prossimo 9 settembre. Anas ha concluso un altro lotto degli interventi di messa in sicurezza del soffitto del traforo, completando poco più di un terzo dell'opera che è lunga oltre 1.300 metri. L'installazione delle cosiddette centine metalliche proseguirà poi in autunno, realisticamente fino a ridosso delle festività natalizie.

In questi mesi, però, le proteste sono state proporzionali ai disagi delle popolazioni e delle imprese che vivono e operano a ridosso del confine tra Puglia, Molise e Campania, visto che il passaggio rappresenta un snodo fondamentale rivendicato anche dai sindaci dei Comuni del territorio, oltre al consigliere regionale Antonio Tutolo che ha promosso una mobilitazione a difesa dell'economia specie nel settore agricolo, turistico e ricettivo.

Red.