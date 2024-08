Pane e mormorazioni

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,41-51)

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?».

Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».



Fermiamoci su due aspetti. Ne scegli uno, quello che ti provoca di più.

Da una parte Gesù, il pane disceso dal cielo. Colui che dona la sua vita e il suo corpo e sangue per la vita eterna di tutto il mondo, tutta la gente di tutti i tempi. Per noi, me e te, questo non è solo l’invito di andare alla messa e comunicarsi (anche se quello è essenziale per la nostra vita spirituale e per la nostra fede), ma, perlopiù, di sintonizzare tutta la nostra vita con la volontà di Gesù, perché comunicandoci, dovremmo lasciare ciò che è del mondo e abbracciare ciò che è di Cristo, i suoi sentimenti e i suoi comportamenti nel nostro quotidiano, dovremmo letteralmente essere trasformati da dentro dal fatto che riceviamo il corpo di Cristo.

Dall’altra parte i Giudei. Coloro che mormorano, che dimostrano che, nonostante tutta l'iniziativa possibile da parte di Dio, lui non vuole forzarci, ma siamo noi che dobbiamo scegliere Cristo giorno dopo giorno. Loro invece mormorano, lo rifiutano.

È possibile prendere anche questo cammino, rifiutare Gesù. Per me e te oggi significa anche rifiutare il nostro vicino, colui che Dio mi ha mandato sul mio cammino.

Quante porte ho chiuso a Dio perché non l'ho riconosciuto nella persona vicina, magari anche non amichevole, non è forse lo stesso Gesù, che qui dice che è pane disceso dal cielo, che ha detto di amare i nostri nemici? E io come mi comporto e cosa dico di coloro che incontro nella mia vita?



da Animatori Salesiani