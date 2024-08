Giulia Intiso verso Miss Italia

Da qualche settimana si è rimessa in moto la macchina organizzativa e mediatica del concorso Miss Italia 2024, con le selezioni delle partecipanti in giro per l‘Italia. Da una tappa celebrata venerdì scorso a San Menaio è spuntata la prima ragazza lucerina dell’anno che ambisce al titolo nazionale che verrà assegnato a settembre. Si tratta di Giulia Intiso, 19 anni, che ha conquistato la fascia Miss Framesi Puglia, titolo che le consentirà di prendere parte alle prefinali che si terranno a Numana, nelle Marche.

Giulia, studentessa universitaria, ha manifestato soddisfazione per essersi cimentata in un contesto di tale importanza, e ha riferito di non aspettarsi questo risultato al termine della kermesse nella quale si è impegnata al massimo. Ha modellato il suo fisico anche grazie alla pratica della ginnastica ritmica che ha praticato per anni a Lucera nella Luceria di Maria Antonietta de Sio, ma si era messa in evidenza anche nel suo percorso scolastico al liceo Bonghi, dove spiccava per lo studio del latino in competizioni di livello nazionale.

r.z.