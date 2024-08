Grandi nomi musicali a Sant'Agata

Fino al 28 agosto, Sant'Agata di Puglia si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e musica con il Festival 2024: Sul Palco delle Puglie. È prevista l’esibizione di alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, garantendo serate ricche di spettacolo e divertimento.

Performance straordinarie con i Creedence Clearwater Revived e i Notturni in “Parole di Faber”. Anna Tatangelo (21 agosto) incanterà il pubblico con la sua voce unica, mentre i "Note a Sud" porteranno ritmo e melodie travolgenti sul palcoscenico.

Il 25 agosto sarà una serata da ricordare con i concerti di Renga e Nek, due icone della musica pop italiana, che promettono uno spettacolo imperdibile. Il 28 agosto, il festival raggiungerà l’apice con The Kolors nel Radio Ciccio Riccio in Tour, accompagnati da ospiti d'eccezione come Irene Grandi e Martina, direttamente da Amici.

Non mancheranno anche momenti dedicati ai più piccoli con giochi e animazioni che renderanno felice tutta la famiglia.

"Questa edizione di ‘Sul Palco delle Puglie’ - ha detto il sindaco Pietro Bove - sarà ricordata come una delle iniziative più seguite in provincia di Foggia. Attendiamo tantissima gente da tutta la provincia, e non solo per gli spettacoli ma anche per offrire un'offerta turistica e culturale che non ha eguali".

