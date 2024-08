Da Casalvecchio alla Notte della Taranta

Il franco-provenzale e l’arbereshe sono le due minoranze linguistiche dei Monti dauni e della provincia di Foggia che continuano a essere tenute in vita con una lunga serie di iniziative, anche oltre i confini della Capitanata.

A contribuire a questa preziosa operazione di salvaguardia e tutela del patrimonio immateriale negli ultimi tempi ci ha pensato soprattutto il progetto Matria (“Le lingue di ieri, di oggi e di domani”) che sta coinvolgendo praticamente tutta la Puglia in cui si contano nicchie linguistiche appunto a Faeto e Celle (franco-provenzale), a Casalvecchio e Chieuti (arbereshe anche a San Marzano di San Giuseppe nel Tarantino), oltre che al griko salentino.

Sabato scorso l’arbereshe è salito direttamente sul palco del grande concerto della Notte della Taranta a Melpignano. A rappresentare la minoranza linguistica albanese c’erano gli eredi naturali, vale a dire un gruppo di alunni della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Mandes, sede di Casalvecchio di Puglia. I ragazzi hanno cantato brani popolari, vestiti in abiti tradizionali, guidati dai docenti Nicola Niro e Antonello D'Arcangelo, quest’ultimo anche presidente del Centro Studi Skander che ha supportato l’intera iniziativa.

“Calcare quel palco mitico, quasi mistico, è il risultato di un lungo percorso che parte da lontano – ha detto il sindaco, Noè Andreano - per il quale va dato merito alla nostra scuola, al suo dirigente scolastico, Riccardo Tibelli, a ai suoi insegnanti. L'applauso e l'incoraggiamento di tutti, a partire dall'Amministrazione comunale, è e sarà sempre sincero ed incondizionato nei confronti dei ragazzi e di chiunque vede nella nostra valorizzazione culturale un punto di partenza, non di arrivo, per la crescita della nostra comunità. Siamo arbereshe e ne siamo orgogliosi!”.

E due giorni prima, anche Celle aveva dato il proprio contributo a Martano, in provincia di Lecce, sempre nell’ambito di Matria, l’iniziativa lanciata dall’assessorato regionale alla Cultura, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, Apulia Film Commission e Teatro Pubblico Pugliese, mirata proprio a valorizzare le minoranze linguistiche. La seconda edizione della kermesse è stata caratterizzata da spettacoli e laboratori, ospitando studenti, famiglie e Sindaci che insieme alle comunità hanno sostenuto con impegno la realizzazione del progetto.

“E' stata una bellissima esperienza perché la nostra lingua e le nostre canzoni sono state protagoniste di un festival itinerante così importante come quello de ‘La Notte della Taranta’– ha dichiarato Palma Maria Giannini, Sindaca di Celle di San Vito – e quindi ora ci auguriamo che questa collaborazione possa continuare ma, ricambiando l’invito, crediamo ad un nuovo progetto come quello della ‘Notte dei francoprovenzali’”.