A Candela tornano gli artisti di strada

Le stradine di Candela torneranno gremite di gente, bambini e adulti per celebrare quella che sta diventando la festa di fine estate per eccellenza. Torna ‘Stritt street’, il festival degli artisti di strada che lo scorso anno ha incantato migliaia di visitatori provenienti da tutta la regione, ma anche da Campania e Basilicata. La seconda edizione di questo evento è pronta per ricreare quell’atmosfera di magia, stupore e meraviglia delle arti circensi.

L’appuntamento è per il 14 e 15 settembre quando musicisti, giocolieri, maghi ed equilibristi provenienti da tutta Italia si esibiranno lungo il corso principale per affascinare adulti e bambini.

“Siamo già a lavoro per questa iniziativa finanziata dal Ministero della Cultura - ha dichiarato il sindaco di Candela, Nicola Gatta - che ci permette di continuare a valorizzare il nostro bel territorio. Si tratta di un’ulteriore occasione per destagionalizzare i flussi turistici e continuare a sostenere l’economia locale tramite il turismo legato agli eventi, come facciamo in occasione dell’Infiorata, in primavera, e del Natale, con l’ormai collaudato format ‘Candela, il Paese del Natale’, un evento ormai noto in tutto il Sud Italia.”

Anche quest’anno nel piccolo comune dei Monti Dauni si esibiranno tanti artisti provenienti dalla Puglia e dal resto d’Italia, con performance in postazione fisse e spettacoli itineranti.

“Il Festival degli Artisti di Strada contribuisce a valorizzare le eccellenze del nostro territorio – ha aggiunto - ma anche a sostenere i tanti professionisti che operano in questo settore e aiuta a rinforzare questo importante settore culturale”.

Red.