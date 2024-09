La notte di Tutolo alla galleria

“Il mio accampamento contro la (l’ennesima) chiusura della Galleria Passo del Lupo prosegue. Dopo la nottata passata in strada nei pressi del tunnel che collega la Puglia al Molise, e il sostegno dei cittadini che sono accorsi a sostenere di persona la protesta, sono pronto ad affrontare un’altra giornata per evitare che si consumi un’altra presa in giro ai danni dei territori coinvolti e delle rispettive popolazioni”.

Sono le dichiarazioni mattutine del consigliere regionale Antonio Tutolo che ieri sera ha avviato il presidio sul posto, per sensibilizzare sull’argomento della prolungata chiusura del traforo che dovrebbe riprendere oggi.

“È assurda la posizione di Anas – ha aggiunto - che fa ricadere sui sindaci decisioni che penalizzano e mortificano questa parte d’Italia. Sei anni per operare su quasi 500 metri di galleria sono uno scandalo tutto italiano, che incide sulla vita delle persone. Per completare la restante parte, altri 900 metri, ci vorranno dieci anni? La Galleria Passo del Lupo è la nostra Salerno-Reggio Calabria? È inaccettabile e non più tollerabile. Raggiungere Roma per un cittadino della Capitanata è diventata un’odissea, a prescindere dalle necessità, che siano lavorative, di studio o per salvare vite umane, come nel caso delle ambulanze. Penso ai bambini che devono andare a scuola e alle aziende che avevano investito in quest’area e che stanno considerando di chiudere la loro attività. Penso al traffico pesante ma anche ai pendolari. Una situazione che grida vendetta e di cui nessuno si è mai interessato seriamente. Ciò che occorre per risolvere il problema è noto: un appalto unico dei lavori, certezza sui tempi di completamento dell’opera e lavori eseguiti h24 e non in triplo turno con un numero congruo di operai. Ritengo, dunque, che la presenza dei cittadini in questo presidio sia fondamentale per andare incontro alle vere esigenze delle comunità locali e per evitare ulteriori beffe”

In effetti, dopo la lettera inviata al Compartimento regionale nella giornata di venerdì, da Bari hanno risposto con una nota a firma di Vincenzo Marzi, responsabile per la Puglia, riferendo che questa situazione è stata concordata con i sindaci della zona.

“Anas deve prima mettersi d’accordo con se stessa e poi, eventualmente, procedere – ha incalzato Tutolo – perché lo scorso 5 settembre avevo inviato una lettera all’azienda chiedendo di non chiudere il tunnel il 9 settembre, in attesa di un cronoprogramma delle attività che garantisca i lavori in progetto con continuità e celerità. Ricordo che ci sono voluti sei anni per procedere con lavori di manutenzione su un terzo dell’estensione dell’intera galleria, cioè 500 metri dei 1373 totali. La risposta ha contraddetto quanto riferito dallo stesso Marzi in ben due commissioni in cui sono intervenuto in qualità di consigliere della Regione Puglia, nelle quali aveva mostrato disponibilità nel trovare una soluzione condivisa a questo problema procedendo con un appalto unico. Del resto, egli stesso aveva quantificato in ‘soli’ 9 milioni di euro la spesa totale per porre fine all’agonia dei territori interessati. Invece, nella lettera, Anas sottolinea che ha condiviso il programma dei lavori di manutenzione della Galleria Passo del Lupo con le autorità locali per evitare chiusure continuative, e che quindi i lavori sono stati programmati su scala pluriennale nei periodi aprile-luglio e settembre-dicembre. Dopo un incontro a maggio 2024, è stata confermata la chiusura della galleria fino al 30 novembre prossimo per completare lavori specifici che richiedono la chiusura totale per garantire la sicurezza. Dunque, su Passo del Lupo si scarica la responsabilità sui sindaci, i quali, a questo punto, sarebbero i responsabili del destino delle loro comunità”.

Red.