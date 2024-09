Passo del Lupo, galleria chiusa ma c’è un accordo

Anas va avanti nell'ultimo lotto di interventi di messa in sicurezza della galleria Passo del Lupo con l'apposizione delle cosiddette centine metalliche sotto il soffitto, e stamattina (seppur con un giorno di ritardo rispetto al programma) ha richiuso il passaggio dando appuntamento a fine novembre per un nuovo via libera ad auto, tir e pullman.

Dall'incontro promosso ieri pomeriggio, invece, a Palazzo Dogana dai senatori Anna Maria Fallucchi per la Puglia e Mimmo Matera per la Campania, è stato concordato tra sindaci e Anas che dal 2025 non verranno effettuate più chiusure della galleria Passo del Lupo se prima non sarà realizzato un percorso alternativo, in realtà ancora tutto da individuare tra i due materialmente possibili: uno di circa 900 metri che corre quasi parallelo al tunnel con sbocco sulla provinciale nel territorio di Volturino e caratterizzato da terreni in buona parte da espropriare, e un altro di una distanza quasi doppia ma da ricavare su una strada comunale di Volturara. Per entrambe le opzioni c'è da approfondire una lunga serie di questioni tecniche, procedurali e pure finanziarie.

Qualche risposta più concreta dovrebbe tuttavia arrivare mercoledì prossimo da un tavolo specifico già convocato al Comune di Volturino con gli ingegneri di Anas e i rappresentanti delle comunità immediatamente vicine al traforo che collega praticamente Puglia, Molise e Campania. Ci saranno la padrona di casa, Giovanna Santacroce, assieme ai colleghi di Volturara, Vincenzo Zibisco, e San Bartolomeo in Galdo, nel Beneventano, Carmine Agostinelli. Questi ultimi due sono stati tra i più attivi negli ultimi tempi nel portare a avanti le istanze delle popolazioni alle prese con problemi e disagi dovuti alla prolungata interdizione di una passaggio fondamentale per l'economia e la vita sociale di un vasto territorio.

Nel frattempo, il consigliere regionale Antonio Tutolo ha rimosso il presidio con la tenda piazzata domenica sera all'ingresso della galleria dove è rimasto a dormire per la notte. A farlo decidere di tornare a casa è stata anche la “visita” che ha ricevuto lunedì sera proprio da Agostinelli, il collega di Celenza, Massimo Venditti, e un gruppo di cittadini e imprenditori che stanno sostenendo questa protesta che il suo principale animatore ha già detto di voler rilanciare, esprimendo perplessità su quanto emerso a Foggia poche ore prima: “Non condivido affatto le decisioni prese a Foggia, vale a dire di riprendere i lavori per completare l’intervento in corso e poi bloccarsi di nuovo in attesa della realizzazione di un percorso alternativo, che, a mio parere, non si farà mai. Certo, non posso imporre il mio pensiero, i Sindaci si assumono tutta la responsabilità di questa scelta, ma i cittadini devono sapere che è stata presa dai loro rappresentanti del territorio. Per come immagino si evolverà la questione, la galleria ora rischia di essere abbandonata. D’altro canto sono soddisfatto, perché abbiamo costretto Anas ad occuparsi seriamente di quella infrastruttura, perché per sei anni veramente il territorio è stato vittima di questa situazione. A mio avviso, il percorso alternativo, oltre a essere complesso dal punto di vista tecnico e burocratico (andiamo incontro ad espropri e altre difficoltà), rappresenterebbe un dispendio di soldi e non sarebbe una soluzione per tutti, escludendo ad esempio il passaggio dei mezzi pesanti. Inoltre, è come dire che chi ha ideato la galleria ha sbagliato, perché se si poteva fare una strada tra i campi, non c’era bisogno di costruire un traforo. La mia posizione era invece più semplice: quella è un’infrastruttura strategica che va messa in sicurezza in tempi certi e rapidamente, con un appalto unico e un numero congruo di operai impiegati 24 ore su 24. La via alternativa è uno spreco di risorse pubbliche inutile e c’è il rischio che la galleria non riapra più. Potrebbe accadere infatti, che nelle lungaggini per la realizzazione di una strada secondaria, la galleria subisca nel frattempo ulteriore deterioramento e venga per forza bloccata al transito dei mezzi. A quel punto non avremmo né la strada alternativa né il tunnel. Io ieri avrei scelto di non far chiudere ieri la galleria, in attesa dello stanziamento dei fondi per il completamento dei lavori. Solo allora avrei consentito di procedere. È chiaro, però, che toccava ai sindaci prendere una decisione e se ne assumono tutta la responsabilità, con tutte le conseguenze che ne verranno”.

La vicenda coinvolge il panorama politico a tutti i livelli. È intervenuta anche la senatrice Gisella Naturale che a dicembre dell’anno scorso aveva presentato un’interrogazione parlamentare. “Bene fanno i Sindaci a farsi sentire – ha dichiarato – facendo valere le loro motivazioni perché Anas finora ha fatto spallucce. Siamo stufi di questi rimpalli di responsabilità e pure strumentalizzazioni che non portano a nulla e soprattutto che hanno un'unica conseguenza, quella di penalizzare ulteriormente un territorio già bistrattato da numerosi eventi. L'assenza di risposte concrete spesso coincide con una mancanza di rispetto e Anas non può continuare con i suoi monologhi, anzi con i suoi assoluti silenzi. La soluzione è una sola: serve liquidità e la maggioranza al Governo si deve attivare per stanziare i fondi necessari per completare quest'opera. Era stata preventivata una spesa di circa 9 milioni per l'intero tratto, ma poi non si è dato seguito a nulla, se non a queste aperture e chiusure intermittenti per mettere in sicurezza solo una parte della galleria”.

Nella giornata di ieri era tornato sull’argomento anche il consigliere comunale di Lucera, Antonio Dell’Aquila: “Sulla galleria Passo del Lupo bisogna avere il coraggio di dire che Anas, dunque lo Stato, è colpevole e per fargli muovere il ‘sedere’ bisogna promuovere una class action da parte delle popolazioni che da anni ne subiscono le conseguenze disastrose e gravi. Non è mai troppo tardi per muoversi e sebbene capisca che non si tratta di un’idea proposta da qualche maggiorente, è una delle poche cose che si può fare per ottenere risultati. Bisogna capire se si vuole risolvere il problema o solo agitarlo, anche perché faccio notare che durante la campagna elettorale per le Provinciali, durante la quale mi sono cimentato, ebbi la sensazione che qualche amministratore dei Comuni interessati aveva remore a fare qualche dispetto ad Anas”.

Riccardo Zingaro