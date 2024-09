Sagra delle Sagre, molto più che solo cibo

Il fine settimana a Lucera si annuncia ricco, anzi ghiotto, di appuntamenti che vedono il cibo al centro delle attività, ma la settima edizione della Sagra delle Sagre (che torna dopo qualche anno di assenza dopo essere stata introdotta nel 2013) propone anche altro in termini di turismo e promozione del territorio.

L’organizzazione della Pro Loco sta andando avanti da settimane per allestire una kermesse di sabato 14 e domenica 15 settembre in grado di offrire varie forme di attrattiva, tutte concentrate nel centro storico, partendo da Piazza Tribunali e Via, passando per la zona retrostante alla Cattedrale e finendo in Piazza Nocelli e Piazza Duomo.

Due le postazioni ticket dove poter acquistare il kit da 15 euro che consiste in una sacca contenente un calice, tre biglietti per il cibo, tre biglietti per il vino e uno per il dolce. Il percorso di degustazione vede la presenza degli stand di Acquasale (Lucera), Pizz fritt (Troia), Il sugo della domenica (Pietramontecorvino), Prosciutto Crudo (Faeto), Pane e Pasta di salsiccia (Torremaggiore), Piatto del Casaro (Castelluccio Valmaggiore), Usf sciull (Orta Nova), Torcinello (San Paolo di Civitate) e poi uno stand dedicato al dessert.

Novità di questa edizione è la zona piccante a cura dell’Associazione “Amici del Peperoncino” di Lucera che proporrà orecchiette con pomodoro e ricotta dura, pancotto e patate e friggitelli (anche con peperoncino).

Il soggetto di recente costituzione, presieduto da Tonio Fusco, ha in programma la celebrazione di un convegno dal titolo: “A tavola… con il peperoncino”, che si terrà venerdì 13 settembre alle 19.30 in Piazza Salandra. Sono previsti gli interventi di Pasquale Bloise, cavaliere dell’Accademia Italiana del Peperoncino che parlerà della storia del prodotto, e Antonio Finaldi, dietologo, che illustrerà le proprietà del peperoncino tra mito e scienza.

Ad accompagnare le serate ci saranno comunque balli popolari, musica e spettacoli, prevista l’apertura straordinaria dei monumenti. Si esibiranno gli Artisti di Strada, il gruppo Ethnos, Figli di Puglia, Gruppo storico I Normanni, Terra Terra Folk, TerrAnima, Gruppo folk Bufù, Musica è…, Ascd Arte Apulia, Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Lucera.

Il 14 settembre, invece, nel pomeriggio, ci sarà un incontro a Palazzo Mozzagrugno con i rappresentanti di Loreto e Czestochowa, in vista di un gemellaggio tra le tre città. Le delegazioni saranno accompagnate dal gruppo di musici fino al Circolo Unione dove alle 18.30 si svolgerà un convegno sull’unione tra i popoli in cui sarà presentato il progetto europeo “Gemellaggi di Città”, di cui è capofila proprio la Pro Loco di Lucera. Al termine della conferenza è in programma lo spettacolo degli sbandieratori e l’avvio, alle 20, della sagra stessa.

“Non saremmo riusciti nell’organizzazione senza l’Amministrazione – ha commentato Stefano Ciccarelli, presidente della Pro Loco – e immaginavamo una Lucera piena di gente pronta a degustare i prodotti della nostra terra e così sarà. Abbiamo partecipato a bandi proprio per dare la possibilità a tutti di venire nella nostra città ad esporre i propri prodotti. Saranno oltre dieci gli spettacoli nei due giorni di sabato e domenica e numerosi i gazebo che ospiteranno le sagre della provincia di Foggia”.