Loconte ancora miglior barman pugliese

Francesco Loconte l’anno scorso aveva già disputato la finale, come unico rappresentante pugliese, del concorso nazionale indetto dall’Associazione Barmen Italiani. Ma ha deciso di rimettersi in gioco, misurarsi con avversari che sono anzitutto colleghi, in un nuovo appuntamento interregionale che si è tenuto lunedì scorso a Cellino San Marco, direttamente nella tenuta di Al Bano.

Si sono presentati concorrenti anche da Marche, Abruzzo, Molise e Calabria, e tutti si sono cimentati in diverse competizioni specialistiche: Loconte ha prevalso in ben due, quella per il miglior Finger Food e l’altra della Vergnano Challenge, centrando ancora una volta il primo posto nella classifica della Puglia che gli vale il diritto a partecipare alla nuova finale nazionale che si terrà a novembre a Senigallia.