Lucera-Roseto, buona (e bagnata) la prima

La prima tappa del Giro di Puglia Challenge si annunciava già durissima di suo, con circa 170 chilometri da percorrere e oltre 3.000 metri di dislivello da affrontare durante il tragitto che oggi ha toccato ben 13 Comuni dei Monti dauni, e a questo si è aggiunto il freddo e la pioggia che ha cominciato a cadere stamattina già dalla partenza avvenuta in Piazza Duomo a Lucera, dove lo start è stato dato direttamente dal sindaco Giuseppe Pitta. Le precipitazioni hanno poi accompagnato praticamente sempre i quasi 200 corridori (di 35 diverse nazionalità e in rappresentanza di 26 squadre, tra cui 6 Continental professionistiche e 3 di provenienza europea), fino a Roseto Valfortore, dopo essere passati da Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Pietramontecorvino, Motta Montecorvino, Celenza Valfortore, Carlantino, San Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino, Alberona, Biccari, Castelluccio Valmaggiore e Faeto.

Al traguardo si è imposto Diego Bracalente, capitano della MBHBank Colpack Ballan CSB (Lombardia) che partiva con il numero 1 sulla bici, arrivato con ampio distacco di 1’30” su Marco Palomba della General Store Essegibi Fratelli Curia (Veneto) e Lorenzo Ginestra della Work Service Group (Marche). Per l’atleta marchigiano si è trattato della prima affermazione stagionale, mostrando un ottimo stato di forma che rappresenta già un segnale importante per il gruppo per la prosecuzione della competizione che continuerà fino a domenica: domani si terrà la terza edizione della “Costa dei Trulli”, con partenza da Modugno e arrivo a Locorotondo, sabato spazio alle 64esima “Coppa Messapica” sul circuito cittadino di Ceglie, e infine la “Targa Crocifisso”, con partenza e arrivo a Polignano a Mare.

La manifestazione è allestita per la terza volta nella regione, la prima con il prologo tutto foggiano in cui si misurano le categorie Under 23 ed Elite.

r.z.

