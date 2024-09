Il festival del cinema a Sant’Agata

Al via la prima edizione del Festival del Cinema di Sant’Agata di Puglia, dedicato al maestro Ettore Scola che ha vissuto una parte della sua adolescenza proprio nel borgo. È in programma dal 25 al 28 settembre, con gli annunciati ospiti Alessandro Gassman, Neri Marcorè, Alessandro Preziosi, Antonia Liskova, Eduardo Scarpetta e Anna Galiena. Ideato, promosso ed organizzato dall’Amministrazione comunale, retta dal sindaco Pietro Bove, è finanziato dal Ministero della Cultura - Bando Borghi e ha il sostegno di Rai Cinema. La direzione artistica è di Giampietro Preziosa e Francesco Colangelo.

Sono previsti incontri, proiezioni e masterclass, tutti gratuitamente, oltre a un concorso di cortometraggi che si contenderanno l’Ettore Scola Award, assegnato da una giuria composta dai registi Marco Simon Puccioni e Franco Angeli, dal montatore Marco Spoletini, dall’attrice Selene Caramazza e dalla sceneggiatrice Heidrun Schleef.

Annunciata anche la presenza di Silvia Scola, figlia dell’autore di pellicole come C’eravamo tanto Amati, Brutti, sporchi e cattivi e La Famiglia, che presenterà il libro, di cui è co-autrice, "Chiamiamo il Babbo – Ettore Scola", al quale è dedicata anche una mostra fotografica, tutto racchiuso nel pomeriggio di mercoledì 25, dopo il momento inaugurale.

I lungometraggi saranno, invece, conditi dall’intervento dei protagonisti davanti e dietro la macchina da presa: “Zamora”, “Giorni Felici” e “Il silenzio grande”.

Nelle stesse giornate, verrà riproposta “La Corriera del Cinema”, un comodo pullman in partenza da Foggia (piazza Cavour) alle 9 e alle 17 e rientro da Sant’Agata alle 18 e alle 23.

“Un festival che ho fortemente voluto a Sant’Agata - ha detto il sindaco Pietro Bove - e che ho voluto dedicare a Ettore Scola, il maestro del cinema italiano nativo di Trevico, un paesino a pochi chilometri da qui. Un evento che si inserisce nell’ambito di una variegata offerta culturale che l’amministrazione comunale ha voluto produrre quest’estate: festival letterario, musicale, l’inaugurazione del Museo di Arte moderna e contemporanea, la pinacoteca, ed ora il cinema. Una quadrilogia artistica che Sant’Agata è orgogliosa di offrire a tutta la Capitanata e oltre”.

PROGRAMMA

Mercoledì 25

Ore 20 - Concorso Cortometraggi “Ettore Scola Award” – Sezione Competitiva

Presentazione giuria e gli otto finalisti con Silvia Scola

Proiezione del cortometraggio dedicato ad Ettore Scola “La Virtù Dell’innocenza” per la regia di Ernesto Lo Conte, alla presenza dell’attore principale Federico Rosati.

Ore 20.30 - Proiezione del film “Zamora” di Neri Marcoré alla presenza del regista.

A seguire, rinfresco, show di benvenuto e Dj Set



Giovedì 26 Settembre

Per l’intera giornata, al Cineteatro comunale, masterclass di sceneggiatura con Heidrun Schleef. I partecipanti saranno guidati a selezionare le idee raccolte per creare uno script che possa diventare un breve film, tutto da ambientare a Sant’Agata.

Ore 17.30 - Concorso Cortometraggi “Ettore Scola Award” - Proiezione dei primi quattro e seguire selezione di cortometraggi fuori concorso, alla presenza degli autori, interpreti e registi.

Ore 20.00 - Proiezione del film: “Giorni felici” alla presenza del regista Simone Petralia e dell’attrice protagonista Anna Galiena.

Ore 22.00 - Concerto: The Niro



Venerdì 27 Settembre

Per l’intera giornata, al Cineteatro comunale, masterclass di sceneggiatura con Marco Simon Puccioni.

Ore 17.30 - Concorso Cortometraggi “Ettore Scola Award” - Proiezione degli altri quattro e seguire selezione di cortometraggi fuori concorso, alla presenza degli autori, interpreti e registi.

Ore 20.30 – Al Castello, incontri con ospiti speciali: Alessandro Preziosi, Matia Baldo, attore nel “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi e Francesco Gheghi, giovane attore vincitore per la migliore interpretazione maschile della sezione Orizzonti alla 81esima Mostra del Cinema di Venezia

A seguire, proiezione del film “Il Filo Invisibile” alla presenza del regista Marco Simon Puccioni e dell’attore protagonista Francesco Gheghi



Sabato 28 Settembre

Per l’intera giornata, al Cineteatro comunale, masterclass di montaggio con Marco Spoletini.

Ore 17.30 - Cinema “Verticale” – Presentazione Vertical Movie e Salvatore Marino con proiezione dei cortometraggi premiati

Ore 20.30 - Piazza Toni Santagata – Serata finale con premiazioni dei cortometraggi dell“Ettore Scola Award” e proiezione del film “Il Silenzio Grande” alla presenza del regista Alessandro Gassmann e del montatore Marco Spoletini.