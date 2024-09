Tanta droga in Capitanata, Lucera c’è

Quando si parla di stupefacenti in provincia di Foggia, in un modo o nell’altro spesso viene interessato anche il territorio di Lucera, in quanto luogo fisico o per il coinvolgimento di qualche suo residente.

La conferma arriva anche dalla maxi operazione denominata “Sed” rivelata dalla Direzione Investigativa Antimafia del capoluogo, con l’esecuzione di 12 misure cautelari (di cui solo una ai domiciliari e i restanti in carcere), mentre altre 15 persone hanno ricevuto la notifica di interrogatorio preventivo da parte del giudice, una delle recentissime discusse novità introdotte dal Governo Meloni, conseguenza della riforma Nordio.

Soffermandosi sul periodo tra luglio 2020 e novembre 2021, gli inquirenti ritengono di aver smantellato una grossa rete di traffico di droga con centro nevralgico proprio in Capitanata, ma con ramificazioni in Abruzzo e Molise, oltre che nella provincia di Bari da dove sembra arrivasse buona parte della merce da spacciare. E’ stato calcolato un quantitativo di 20 chili di cocaina purissima, per un controvalore superiore ai 6 milioni di euro, mentre nel corso del blitz sono stati sequestrati sicuramente 10 chili di droga variegata, ma pure armi, munizioni e addirittura dinamite a miccia elettrica, oltre a contanti, beni immobili e automezzi per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro.

Nella conferenza stampa allestita alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, la procura antimafia è partita dal filone principale che si estende fino all’Albania, e ha definito gli indagati come dei “professionisti” del settore che hanno continuato le attività anche dopo l’arresto di propri sodali nel corso delle operazioni Decima Azione e Decima bis, assicurando servizi speciali di vendita e rifornimento anche dal punto di vista logistico, per esempio con consegne di carichi fino ai caselli autostradali con tanto di scorta al seguito.

In cella sono finiti diversi foggiani: Giuseppe Bruno di 58 e suo figlio Leonardo di 36, ritenuti gli organizzatori del sistema di vendita basata in un'officina meccanica di proprietà, coadiuvati da Daniele Delli Carri, 36enne unico posto ai domiciliari, che poi si sarebbe occupato della custodia in vari luoghi rurali e distribuzione materiale della droga sui vari territori assieme a Vincenzo Piccirilli di 48 anni. Più o meno la stessa cosa contestata a Giovanni Sinesi, 35 anni. Della vera e propria vendita erano delegati Vincenzo Cupo, 37 anni, e il coetaneo Francesco Racano, e pure Marianna Bruno di 47, tutti con “competenze” sul capoluogo dauno, Quirino Barbetti, 56 anni di Lucera che aveva sue referenze in città, e infine Oto Raffa, 52enne di Guglionesi, che “copriva” le località dell’Alto Tavoliere.

Ruolo cruciale anche per Giacomo Mastropasqua, 50enne di Bisceglie che sarebbe stato il fornitore di grossi e ripetuti quantitativi di stupefacente classificato di alta qualità e che, è stato accertato, arrivava poi fino ai Monti dauni.

Questo procedimento è sostanzialmente il primo di grande portata nel quale è stata applicata la norma prevista dall’articolo 291 del codice di procedura penale, cioè l’obbligo da parte del gip di dover ascoltare un indagato prima dal suo eventuale arresto, perché si ipotizza a suo carico un reato meno grave rispetto all’associazione mafiosa contestata in questa occasione agli altri 12. In pratica, accade che ci sono persone che sanno di aver in pendenza una richiesta di custodia cautelare, ma vengono messi preventivamente a conoscenza degli atti che li riguardano, e solo successivamente ci potrà essere il secondo pronunciamento del giudice. Nel frattempo, è la tesi delle procure di quasi tutta Italia, questi soggetti potrebbero fuggire o inquinare le prove, condotte che poi dovrebbero essere ancora valutate in sede penale, ma con un’efficacia poi tutta da dimostrare e riscontrare.

