Dal Gino Lisa si vola di più

Alla vigilia dei due anni di nuova attivazione dell’aeroporto Gino lisa, Aeroporti di Puglia e la compagnia Lumiwings hanno annunciato che si volerà da Foggia verso Linate sette giorni su sette, nell’ambito della programmazione invernale dello scalo e degli operativi del vettore greco. Per l’occasione sono stati confermati anche i collegamenti con Bergamo, passando da due a tre settimanali, e pure con Torino due volte a settimana.

"Il collegamento diretto tra Foggia e Linate - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra regione ed è frutto di un lavoro condiviso e di una visione strategica comune. Sono convinto che guardare nella stessa direzione, mettendo al centro lo sviluppo del nostro territorio e la connettività, ci ha permesso di ottenere un risultato che migliora l'accessibilità della Puglia e potenzia le nostre relazioni con il resto del Paese. Questo collegamento rappresenta un'opportunità importante per il nostro sistema aeroportuale e per l'intera economia pugliese".

"Questo rafforzamento - ha aggiunto il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ci dà ragione del grande lavoro di squadra con la Regione e la Lumiwings fatto in questi ultimi mesi. Su questo aeroporto si è concentrata l'attività di tutti, perché era necessario poter garantire e arricchire i collegamenti, su una rotta molto apprezzata dai passeggeri sia pugliesi che milanesi e poter quindi soddisfare le esigenze dei due territori. Sono convinto che in occasione del Giubileo, l'aeroporto di Foggia può e deve giocare un ruolo attivo nel facilitare l'arrivo dei pellegrini e dei turisti, diventando punto di accesso privilegiato per chi intende raggiungere i principali luoghi di culto. Il Giubileo può essere un volano per il turismo religioso è un'opportunità di crescita per tutto il territorio".

Sul potenziamento dello scalo nei giorni scorsi era intervenuto anche Bruno Pitta, presidente dei Giovani Industriali di Capitanata che ha invocato un ulteriore passo in avanti dal punto di vista normativo, con la realizzazione all’interno dell’area aeroportuale della caserma dei vigili del fuoco, presidio che innalzerebbe lo status dell’intera infrastruttura che serve non solo i voli di linea ma anche jet privati con velivoli di svariate dimensioni, diventando sempre più un hub anche di tipo business e quindi anche a supporto di imprese di ogni categoria.

“La presenza dei pompieri in pianta stabile – ha spiegato - è un servizio strategico per mettere in collegamento ancora più mirato e veloce lo scalo di una provincia dal grande potenziale come quella foggiana, con altri centri economici nevralgici dell’Italia che a loro volta costituiscono la leva verso l’Europa e il resto del mondo, come Roma, Torino e altre piazze del Nord Italia”.

