Pitta (per ora) vuole rifare il sindaco

Da qualche mese Giuseppe Pitta ha messo da parte le sue ambizioni di correre per un seggio del Consiglio regionale per una serie di motivazioni che, come al solito, ha studiato con precisione scientifica, nonostante lo smacco subito in estate 2020. Chissà se arriverà mai a Bari, che peraltro sarebbe il suo habitat naturale in relazione al suo temperamento e al suo modo di concepire la politica, ma la virata che ha deciso di compiere è tutt'altro che al ribasso, nonostante possa sembrare il contrario. Ha deciso di ricandidarsi a sindaco di Lucera e parte già con un vantaggio oggettivamente incolmabile per qualunque avversario; la seconda campagna elettorale può solo perderla lui con qualche clamoroso scivolone personale, più che vincerla qualche altro, visto che di contendenti non se ne vedono e non se ne sentono, specchio fedele di quanto accaduto negli ultimi quattro anni dalle parti della minoranza, vale a dire qualcosa di molto vicino allo zero assoluto. Basti pensare che solo tre consiglieri comunali non hanno mai fatto parte del suo schieramento, e comunque Pitta non ha mai avuto un'opposizione vera e propria, limitandosi ad affrontare domande e quesiti che spesso sono parsi più degli assist, peraltro involontari, circostanza che paradossalmente misura ancora meglio la qualità politica della controparte.

A ogni modo, ormai non lo nasconde più nemmeno ai suoi sodali e collaboratori e se proprio ci deve essere un indizio concreto, questo arriva da Lecce dove si è fatto eleggere consigliere nazionale in quota Puglia dell'Associazione dei Comuni Italiani, carica della durata di cinque anni (nella foto è con Fiorenza Pascazio, presidente regionale Anci e sindaca di Bitetto).

Il 20 novembre a Torino sarà chiamato a sua volta a votare, assieme al collega Giovanni Mastrangelo di Gioia del Colle e alla presidente del Consiglio comunale di Foggia, Lia Azzarone, il nuovo vertice di un organismo che con Antonio Decaro ha assunto un ruolo di rilievo nel dibattito politico e programmatico del Paese. In Piemonte ci saranno anche i venti delegati regionali tra cui il sindaco di Casalvecchio, Noè Andreano, attuale vice presidente regionale Anci e delegato per le Aree interne, la consigliera comunale di Foggia, Concetta Soragnese e la sindaca di Bovino, Stefania Russo. Nell’area centro-sinistra voteranno quasi certamente Gaetano Manfredi di Napoli.

“Questo importante incarico rappresenta non solo un riconoscimento personale – ha detto Pitta - ma soprattutto un'opportunità straordinaria per portare la voce del nostro territorio e dell'intera Puglia a Roma, contribuendo attivamente alle decisioni che riguardano i Comuni di tutta Italia. Sarà un percorso di lavoro intenso e stimolante, ma sono convinto che con la collaborazione di tutti potremo ottenere risultati significativi. Il dialogo con le istituzioni e gli altri colleghi sindaci sarà fondamentale per trovare soluzioni condivise ai problemi che ogni giorno affrontiamo nei nostri Comuni, promuovendo il bene di tutti i territori. Prometto di svolgere questo incarico con dedizione e responsabilità, sempre al servizio della nostra terra, della Puglia e di tutti i cittadini. Insieme, con il cuore e l'impegno di tutti, possiamo far crescere la nostra Lucera e contribuire al futuro del nostro Paese, perché ogni passo avanti lo faremo fianco a fianco”.

Tuttavia il cronoprogramma del sindaco ha una scansione puntuale dei tempi, perché nel 2025 (massimo primavera 2026) tornerà a giurare e indossare la fascia che sfoggerà spessissimo l'anno prossimo con "Lucera capitale", e l'anno dopo sarà già tempo di guardare a Montecitorio dove potrebbe portare un curriculum da enfant prodige della politica pugliese, potenziale deputato a 41 anni tra i più giovani d’Italia e con un elenco di incarichi politici che pochi possono vantare.

Con quale schieramento ambire ai corridoi romani, sia chiaro, resta più che altro un dettaglio, magari lo si capirà meglio se dovesse “ospitare” in Giunta qualche big che non ha trovato modo e spazio di farsi eleggere in Regione.

Del resto, non lo si è mai sentito parlare male del governo regionale e/o nazionale e nel frattempo si è fatto pure (ri)conoscere pure da Giorgia Meloni, accorrendo fino a Siracusa ad "accoglierla" a centinaia di chilometri da casa propria. Pazienza che siano stati realizzati dei meme sulla sua improvvida dichiarazione rilasciata durante il G7 dell'agricoltura, manco fosse stato il sindaco della città siciliana, perché da sola questa sfrontatezza rivela perfettamente quanto siano chiari e visibili gli obiettivi di chi non ha mai fatto mistero di voler vivere di politica, mostrando linguaggio e atteggiamenti da perfetto rappresentante della generazione Prima Repubblica, nato suo malgrado con 30 anni di ritardo.

Riccardo Zingaro