Le offerte di lavoro a Lucera e dintorni

Nella nuova edizione del report dei Centri per l’impiego della Provincia di Foggia, sono presenti numerose offerte di lavoro proposte dalle imprese del territorio. Queste sono quelle provenienti dalla zona di Lucera:

AGENTI IMMOBILIARI E TIROCINANTE

Il Centro per l'Impiego di Lucera ricerca per l'azienda "Immobiliare Luceria srl" 2 agenti immobiliari. Sono requisiti indispensabili: il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, l'abilitazione come agente d'affari in mediazione. Sono requisiti preferenziali: la patente B e le conoscenze informatiche di base. Si offre collaborazione con Partita Iva.

Inoltre, viene cercato un tirocinante collaboratore ambosessi. La figura si occuperà di affiancare l'Agente immobiliare nella gestione delle attività immobiliari propri dell'agenzia. Sono requisiti indispensabili: il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono requisiti preferenziali: il possesso della patente B e le conoscenze informatiche di base. Si offre tirocinio.

Sede lavoro: Lucera

Info: CPI Lucera

COORDINATORE SOCIAL MEDIA MARKETER

Il Centro per l'Impiego di Lucera ricerca per l'azienda "Immobiliare Luceria srl" un coordinatore Social Media Marketer ambosessi. Sono requisiti indispensabili: il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono requisiti preferenziali: le conoscenze informatiche necessarie alla figura professionale ricercata. Si offre Contratto a tempo indeterminato, full time su 6 giorni settimanali.

Sede lavoro: Lucera

Info: CPI Lucera

LAVAPIATTI, RECEPTIONIS, AIUTO CUOCO

Il Centro per l'Impiego di Lucera ricerca per struttura ricettiva alberghiera di Lucera 2 lavapiatti da inserire nel proprio organico. E' richiesto il possesso della patente B ed essere automuniti per raggiungere in autonomia il luogo di lavoro. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, part-time 24 ore settimanali, su turni.

Inoltre, vengono cercati 2 receptionist da inserire nel proprio organico. Sono requisiti indispensabili: il possesso del diploma di scuola superiore di II grado; buone conoscenze informatiche e della lingua inglese; il possesso della patente B ed essere automuniti/e per raggiungere in autonomia il luogo di lavoro. Sono requisiti preferenziali: aver maturato esperienza lavorativa nella mansione ed avere formazione specifica. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, part-time 24 ore settimanali, su turni.

Inoltre, vengono cercati 2 aiuto cuoco/a da inserire nel proprio organico. Sono requisiti indispensabili: aver maturato esperienza lavorativa nella mansione di almeno una stagione; il possesso della patente B ed essere automuniti/e per raggiungere in autonomia il luogo di lavoro. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, part-time 35 ore settimanali, su turni.

Sede lavoro: Lucera

Info: CPI Lucera

Tutte le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia, ma anche del resto della Puglia, sono consultabili sul sito o sull’app “LavoroxTe Puglia”.

Per candidarsi, è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae mediante il tasto “Candidati” oppure contattare gli operatori dei Centri per l’Impiego ai numeri e agli indirizzi indicati nell’annuncio.

I Centri per l’Impiego della provincia di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) sono ora attivi anche sui social alla pagina Facebook "Centri Impiego Foggia e provincia".

Red.