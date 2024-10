Tutolo nuovo capogruppo 'Per la Puglia'

Dopo essere stato eletto nella lista "Con" e aver trascorso quasi quattro anni nel gruppo Misto, il consigliere regionale Antonio Tutolo aderisce a "Per la Puglia", la formazione composta dall' assessore all'Istruzione Sebastiano Leo, assieme a Saverio Tammacco e Mauro Vizzino.

Tutti hanno chiesto a Tutolo di ricoprire il ruolo di capogruppo, posizione fino ad oggi tenuta proprio da Tammacco.

"Per la Puglia si arricchisce della partecipazione di Tutolo - hanno fatto sapere da Bari - con cui si condivide quella visione della politica dalla forte estrazione popolare, capace di stare tra le persone e per le persone, che vuole ridurre la distanza tra le istituzioni e i cittadini e che fa del radicamento sul territorio uno dei suoi pilastri della sua azione. Le battaglie di Tutolo per una sanità equa ed accessibile, per una mobilità sostenibile, per la crisi idrica, per il controllo della spesa pubblica sono le battaglie di 'Per la Puglia' e per la Puglia, un progetto politico che non si limita ai lavori del gruppo consiliare ma che mira a consolidarsi ancora di più su tutto il territorio regionale, pronto ad accogliere le nuove sfide della Puglia del futuro".

"Ringrazio i miei colleghi, per la fiducia accordatami - ha aggiunto Tutolo - perché è un onore e una grande responsabilità guidare il gruppo consiliare. Sono sicuro che insieme potremo raggiungere risultati importanti per la nostra Regione. Assumo questo incarico con grande senso del dovere e determinazione. Il mio impegno personale per rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini continua ora nel gruppo, affrontando insieme nuove sfide, promuovendo politiche che valorizzino il nostro territorio, sostengano l'economia e migliorino la qualità della vita dei pugliesi".

