Nuovo questore e nuovo capo a Lucera

Nella giornata di giovedì si è insediato il nuovo questore di Foggia, Alfredo D’Agostino. Laureato in Giurisprudenza a “La Sapienza”, 59 anni, ha iniziato la sua carriere nel 1989 a Bologna. Poi un periodo in Calabria e Sicilia, prima alla questura di Reggio, poi alla guida dei commissariati di Villa San Giovanni, Milazzo e Capo d'Orlando. Nel 2002 è andato a Pescara e nel 2006 ha condotto il commissariato di Vigevano, in provincia di Pavia dove poi ha prestato servizio alla locale questura. Nel 2008 è passato a quella di Teramo e poi di nuovo a Pescara nella carica di Capo di Gabinetto. Nel 2014 è stato nominato vicario del questore di Massa Carrara e nel 2016 ha svolto lo stesso compito in quella di Foggia. Promosso Dirigente Superiore, nel 2019 è stato assegnato alla direzione del Compartimento della Polizia Ferroviaria per Verona e il Trentino Alto Adige. Dal 2020 al 2022, D’Agostino è stato il questore di Lecco, e per altri due anni di Udine, fino al suo ritorno in Capitanata.