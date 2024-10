Fucacoste, istruzioni per l’uso

Il Comune di Orsara di Puglia, in vista della notte del 1° novembre, quando per la ricorrenza dei Fucacoste il borgo accoglierà migliaia di persone, ha pubblicato un decalogo di informazioni e consigli rivolti ai visitatori.

In quella giornata di venerdì gli accessi al paese saranno presidiati da polizia municipale, forze dell’ordine e protezione civile che indicheranno ai visitatori le aree di parcheggio. Quando gli spazi saranno completamente esauriti, è possibile che la polizia municipale per questioni di sicurezza sconsigli o inibisca l’ingresso in paese. Il consiglio è di arrivare dal mattino o, in subordine, entro il primo pomeriggio e comunque prima delle ore 18, così da godere appieno delle diverse attività, dei laboratori e delle visite guidate, e si avrà modo di apprezzare ancora di più le zucche intagliate che adornano ogni angolo del borgo.

IL 1° NOVEMBRE. Venerdì 1° novembre ci saranno attività dal mattino fino a notte fonda. I laboratori delle zucche e le visite guidate cominceranno rispettivamente alle 9.30 e alle 10. Alle 11.45 sarà aperta “La via delle zucche”. Gli spettacoli e i momenti musicali cominceranno già dalle ore 13. Alle 15.30 la visita guidata al paese. Alle ore 19, in ogni angolo del borgo saranno accesi i falò. Dalle ore 20, prenderanno il via gli spettacoli musicali itineranti. Alle 23.30 la processione della Confraternita Santa Maria delle Grazie.

PARCHEGGIO PER I DISABILI. Il parcheggio per i disabili è situato all’interno del plesso scolastico comunale e sarà accessibile su prenotazione all’indirizzo email protocollo@comune.orsaradipuglia.fg.it indicando nominativo, numero di telefono e targa.

PULLMAN E CAMPER. Gli autobus organizzati e i camper dovranno comunicare nominativo, numero di telefono di un referente e targa del mezzo entro il 28 ottobre all’indirizzo email protocollo@comune.orsaradipuglia.fg.it .

STRUTTURE RICETTIVE E DELLA RISTORAZIONE. Per quanti siano interessati a strutture ricettive e ristorazione, sono a disposizione i recapiti consultabili al seguente link. Il programma dettagliato di tutte le iniziative sarà reso noto e diffuso a breve. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il 353-3998020 o scrivere una email a infopointorsaradipuglia@gmail.com .

Red.