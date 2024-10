Cortei storici bagnati e contenti

La pioggia pomeridiana di domenica scorsa non ha precluso lo svolgimento della sesta edizione della rassegna dei cortei storici delle Pro Loco di Puglia che per la prima volta è stata ospitata a Lucera, con la partecipazione di 23 sodalizi arrivati da tutta la regione, oltre a due aggregatisi dalla Basilicata. Il risultato è stato una lunga sfilata che ha attraversato la città, partita da Piazza Murialdo e terminata in Piazza Matteotti, luogo finale per la parata, le dichiarazioni e le esibizioni.

Nel pomeriggio di sabato c’era stato spazio per un convegno al Circolo Unione sul tema “Rivivere le identità storiche dei luoghi”, alla presenza del presidente regionale Unpli, Rocco Lauciello, e del responsabile della delegazione Monti Dauni, Gerardo Lionetti, oltre alla senatrice Anna Maria Fallucchi e al sindaco Giuseppe Pitta.

“La rassegna rappresenta l'occasione per celebrare le tradizioni dei luoghi pugliesi, conoscerle e tramandarle nel tempo – ha spiegato il presidente della Pro Loco di Lucera, Stefano Ciccarelli – e in particolare questo è stato il primo grande evento in vista di Lucera Capitale regionale della Cultura 2025. Abbiamo fatto questa prova generale con l’accoglienza di diverse centinaia di persone, tra figuranti e accompagnatori, e tutto questo ci ha dato la possibilità di approcciarci al prossimo anno con maggiore entusiasmo, ma anche con la maggiore consapevolezza che servono le infrastrutture, l’appoggio della macchina burocratica e una grande collaborazione tra operatori e cittadini. Ospitare la rassegna ha permesso di far conoscere Lucera e di promuovere le sue bellezze”.

Red.