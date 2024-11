Contro gli incendi estivi arriva un drone

Questo è il periodo meno critico ma è sicuramente il migliore per programmare le azioni a contrasto degli incendi estivi. E l’Amministrazione Pitta ha deciso di mettere in campo, anzi in cielo, un nuovo strumento tecnologico che supporti i volontari delle Guardie ambientali e ovviamente gli stessi vigili del fuoco nel loro servizio di contrasto ai roghi che a più riprese caratterizzano il patrimonio boschivo di Lucera.

Dopo aver ottenuto in finanziamento regionale di 5 mila euro, praticamente la stessa cifra è stata utilizzata per l’acquisto di un drone dotato di termocamera che individua prima e meglio l’innalzamento della temperatura al suolo, così da anticipare il più possibile l’intervento antincendio.

Il dispositivo è stato fornito dalla ditta Punto Net di Paolo Cibelli che si occuperà poi personalmente di pilotare il velivolo, essendo a sua volta munito di tutte le necessarie abilitazioni e autorizzazioni delle autorità preposte, oltre alle capacità tecniche per muoversi in contesti del genere. A questa iniziativa si aggiunge quella dell'acquisto di 2 decespugliatori, 4 motoseghe, 1 soffiatore, 2 taniche per benzina, 10 confezioni di olio per miscela, 1 bobina filo kg.2, 2 testine multifilo, forniti dalla ditta Rongioletti Italo di Lucera per altri 3 mila euro.