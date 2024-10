L'eolico da respingere sui Monti dauni

L’Amministrazione comunale di Celenza Valfortore ha organizzato per martedì 29 ottobre, a partire dalle 17, una tavola rotonda su un tema di grande attualità per i Monti dauni: l’incidenza degli impianti eolici sul territorio. L’appuntamento è al convento di San Nicola dove il padrone di casa, il sindaco Massimo Venditti, ospiterà il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il critico e storico dell’arte Vittorio Sgarbi, oltre all’assessore regionale al Bilancio Raffaele Piemontese, al deputato Giandonato La Salandra, alla senatrice Anna Maria Fallucchi e allo scrittore e giornalista Pino Aprile.

“L’eolico può attendere…” è il titolo dell’incontro in cui verrà anche fatto il punto della situazione su quanto sta accadendo in questo periodo nelle immediate vicinanze della diga di Occhito, spiegata direttamente da Venditti: “Stiamo assistendo a una serie vicissitudini che rischiano di penalizzare e isolare ulteriormente il delicato equilibrio dei piccoli comuni che sorgono nelle zone meno servite della regione. Il tentativo di occupazione del suolo da parte delle grandi multinazionali dell’eolico ci ha messi al cospetto di una situazione per certi versi nuova e controversa rispetto al rischio di espropri del suolo pubblico per la questione che riguarda 'l’indifferibilità d’urgenza' del suolo, secondo l’articolo 22 bis del D.p.v.327 del 2021. Assieme all’Amministrazione di Carlantino, guidata da Graziano Coscia, stiamo cercando di porre uno sbarramento rispetto alla minaccia di un progetto di un parco eolico nella Valle del Fortore, proprio a ridosso dell’invaso, che prevede l’installazione di 17 aerogeneratori, alti come la Torre Eiffel, dalla potenza di 98 megawatt e oltre 30 di accumulo. In nostro soccorso è arrivata il 19 settembre scorso la determina della Regione Puglia che si esprime in modo netto e inequivocabile sulla incompatibilità ambientale rispetto alla costruzione di giganteschi impianti nell’area naturale e incontaminata del Fortore. È questa la vittoria di una battaglia rispetto ad un vero e proprio assalto di queste società sui nostri territori”.

Red.