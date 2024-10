Il Lucera Calcio non perde mai (fuori casa)

A pochi secondi dalla fine della sua gara esterna di Promozione, sul campo del Cosmano Foggia, il Lucera Calcio ha acciuffato un pareggio che sembra difficile a 20 minuti dalla fine, quando perdeva 2-0. E invece le realizzazioni di Innocent prima, e di Anzano in pieno recupero, confermano l’imbattilità dei biancocelesti lontano dal Comunale.

La squadra di Zingarelli resta in zona play-off, anche se il Barletta (e subito dietro il Mola) sembra già in fuga, ma proprio domenica prossima i biancorossi dovranno cercare conferme sul sintetico di Via Bologna.

La Futsal 2023, invece, ha perso 2-1 a Monte Sant’Angelo nel primo turno di Coppa Puglia, risulato che lascia ben sperare per la gara di ritorno.

r.z.