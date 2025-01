Crescono gli accessi oncologici

Non è una buona notizia, ma sono 795 gli accessi in cinque anni conteggiati al Centro di Orientamento Oncologico “Antonietta Costantino” della Asl Foggia, riferimento per la macroarea Foggia-Barletta, ubicato all’ospedale di San Severo. Attivato nel mese di giugno 2019, il C.Or.O sta registrando un costante e progressivo trend in crescita (+248% di accessi nel 2023 rispetto al 2020).

La struttura diretta dal dottor Massimo Lombardi accoglie ed informa ogni persona con diagnosi sospetta o certa di neoplasia accompagnandola in tutte le fasi del percorso di gestione della malattia oncologica.

Offre attività di supporto clinico e amministrativo, con informazioni sulla certificazione clinica per l’invalidità civile e l’indennità di accompagnamento; è punto di riferimento per prenotare le prestazioni diagnostiche preliminari previste, attivare il codice provvisorio di esenzione 048 e sbrigare le ulteriori pratiche amministrative connesse al percorso di cura; sostiene pazienti e famiglie attraverso assistenza psico-sociale.

Una volta terminate le procedure diagnostiche, il paziente viene indirizzato verso le equipe multidisciplinari che operano all’interno della Rete Oncologica Regionale per le cure specifiche.

I pazienti oncologici a rischio di malattie odontoiatriche e stomatologiche, inoltre, vengono indirizzati alle cure odontoiatriche gratuite con lo specialista appositamente reclutato dalla Asl, in ottemperanza a una legge regionale del 2023.

“E’ un percorso che consente di offrire risposte assistenziali concrete, complete e ‘prossime’ a casa – fanno sapere dalla Asl - in grado di dare ai pazienti una valida soluzione di cure in Puglia, riducendo il disagio di lunghi e dolorosi viaggi della speranza”.

All’interno vi operano diverse figure professionali come oncologo, pneumologo, psico-oncologo, medico di Medicina generale, personale infermieristico, assistente sociale, operatore socio-sanitario, personale amministrativo e associazioni di volontariato.

Al Centro di Orientamento Oncologico si accede direttamente allo sportello oppure su segnalazione del medico di famiglia, medico che effettua la diagnosi, il Centro Screening Asl Foggia, Dipartimento Emergenza Urgenza (Pronto Soccorso), altra unità operativa ospedaliera.

