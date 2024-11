I Franchising più redditizi in Italia

Il Franchising è un mercato molto redditizio in Italia. Basti pensare che il settore rappresenta circa 1,8% del fatturato, vale a dire che genera ogni anno più di 34 miliardi di euro. Ha un fortissimo impatto sull’economia nazionale e ogni anno offre occupazione a oltre 200 mila persone.

Non solo, nell’ultimo anno gli investimenti nel settore sono aumentati di circa un miliardo di euro, superando quindi la quota di 4,2 miliardi dell’anno precedente.

Scegliere di aprire un’attività in Franchising, pertanto, è sicuramente un’opportunità da tenere in considerazione piuttosto che aprire un’attività da zero. Si tratta, infatti, di un mercato molto redditizio con diversi settori di vendita che coinvolgono diversi brand già affermati. E' innanzitutto opportuno conoscere quali sono i Franchising di successo in Italia, e poi l'ideale sarebbe scegliere il settore merceologico in cui si hanno più competenze e investire in base al proprio budget. Essendo sempre più numerosi i brand che permettono di aprire attività in Franchising, è possibile scegliere anche in base ai propri valori e alle proprie preferenze. È importante, infatti, che il Franchisee, ovvero chi apre la nuova filiale, si senta rappresentato dalla mission e vision del marchio. Questo perché, è vero che l’azienda iniziale farà campagne di marketing a livello nazionale, ma quelle locali spettano comunque al gestore dell’attività. Inoltre, il proprietario dell’attività locale dovrà rispettare i requisiti dati dall’azienda per qualsiasi tipo di comunicazione.

Ovviamente, chi ha determinate competenze sceglierà il proprio settore merceologico (ad esempio un cuoco molto probabilmente preferirà aprire un’attività in Franchising relativo alla ristorazione), ma è possibile valutare anche in base alle tendenze di crescita e al fatturato generato nel corso degli anni, assumendo di conseguenza personale esperto.

In generale, i settori merceologici pilastri del Franchising italiano sono rappresentati dal settore della Grande Distribuzione Organizzata, quello di abbigliamento, servizi alla persona con particolare attenzione beauty e benessere, ristorazione, palestre, settore vacanze e viaggi e immobiliare. Grandi numeri vengono registrati anche da punti vendita di autoconcessionari e servizi di distribuzione carburanti.

In rapida espansione sono anche gli e-commerce legati ad attività di Franchising, che impattano sull’economia nazionale con un valore aggiunto di circa 1,2 miliardi di euro e circa 15.000 impiegati.

Franchising più redditizi in Italia: quali sono?

Sebbene aprire un franchising di successo non sia facile, sono sempre di più le persone che decidono di affidarsi a questo tipo di attività per contare su realtà già solide e conosciute dal pubblico di riferimento. I settori in cui investire sono tantissimi, ognuno con differenti opportunità di lavoro e destinati ad un pubblico target diversi. Proprio come l’intero mercato del Franchising, ogni settore è in forte crescita e offre buone opportunità di generare un’attività solida e redditizia.

Le aziende che offrono la possibilità di aprire filiali seguendo utilizzando questa tipologia di contratti sono ormai varie, e occupano ogni tipo di settore. Non si tratta più, quindi, solo di negozi con vendita di prodotti specifici, ma anche di attività con servizi utili di ogni tipologia.

Si spazia dalla Gdo alla vendita di auto e rivenditori di carburante, per arrivare fino al settore immobiliare e quello di viaggi e vacanze. Già questi quattro settori bastano a generare grandi numeri per l’economia nazionale e far passare il settore dei servizi come uno di quelli più redditizi, ma non si tratta di attività alla portata di tutti.

Altre attività redditizie in termini di Franchising sono i negozi di grandi marche relative a tessili e abbigliamento e ristorazione.

Alcuni dati sui settori più redditizi del Franchising

Per scegliere accuratamente in quale settore investire è essenziale analizzare i dati dei fatturati degli ultimi anni.

Secondo le analisi di Assofranchising, il settore della grande distribuzione organizzata genera un giro di affari superiore ai 12 miliardi di euro l’anno. Si parla quindi di supermercati e ipermercati che vendono prodotti di largo consumo. I supermercati più piccoli o i negozi di alimentari non generano lo stesso tipo di fatturato, ma potrebbero essere una buona opportunità per chi non dispone di larghi budget.

In alternativa si potrebbe investire in un negozio di abbigliamento, la cui area merceologica ha generato oltre 7 miliardi nello scorso anno. Secondo Confcommercio quest’area merceologica ha un impatto importante non solo a livello di fatturato ma anche per la produzione (ha un impatto pari all’11,6% del comparto), come valore aggiunto e come occupazione di dipendenti.

Sono molto promettenti anche le previsioni per i punti vendita che offrono servizi per la cura e il benessere della persona, per i quali si prevede una crescita di circa il 10%. Una forte crescita è prevista anche per il settore Beauty (circa il 9,3%) e per il settore della vendita specializzata nel settore Pet food e accessori.

Attualmente i punti vendita affiliati sono più di 65 mila, con un giro d’affari di oltre 34 miliardi di euro.

Nel 2025 si prevede un incremento delle cifre grazie a nuovi investimenti nel mercato e a nuove aperture. Diverse aziende, infatti, si dichiarano disposte a concedere l’apertura di nuovi punti vendita in Franchising in tutta Italia.

Red.