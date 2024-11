Sandro Cappai porta 'un po' di tensione' a Foggia

Sandro Cappai porterà “un po’ di tensione” sul palco del Piccolo teatro impertinente in Via Castiglione 49 a Foggia nell’ambito del secondo appuntamento della rassegna “Stand-up Comedy 2024/2025”.

Dopo il successo dello spettacolo inaugurale con Martina Catuzzi, il 17 novembre alle 20.00 lo stand-up comedian e autore comico cagliaritano presenterà il suo nuovo show “C’è un po’ di tensione”.

Co-fondatore del progetto Stand-up Comedy Sardegna e membro della redazione di Lercio.it, Cappai ha anche condotto i podcast “I Pugedos” e “Tazza di Caffè”. Nel 2019 ha registrato uno speciale per la serie “Italian Stand Up”, distribuito su Prime Video e Rai 5, e nel 2022 ha pubblicato su YouTube il comedy special “Non è andata proprio così”, superando il mezzo milione di visualizzazioni. Il suo ultimo tour “Non si muore così facilmente” ha registrato sold out in numerose città italiane, totalizzando oltre 80 repliche. Ora, Cappai è pronto a tornare sul palco con il nuovo live show “C’è un po’ di tensione”, prodotto da The Comedy Club.

“C’è un po’ di tensione” affronta temi vari e spesso controversi come guerre nucleari, terapia, razzismo, viaggi in treno, ipocondria e ipocrisia, intrecciando scenari apocalittici a storie di vita quotidiana. Con la sua comicità intelligente e tagliente, Cappai promette risate e riflessioni, in un mix che mantiene alta la tensione dello spettacolo dall'inizio alla fine.

La rassegna, curata dal direttore artistico Pierluigi Bevilacqua della Piccola compagnia impertinente, continuerà il 15 dicembre con Daniele Fabbri e si concluderà il 10 gennaio con Davide Calgaro.

Per maggiori informazioni si possono contattare i numeri di telefono 329.3848435 e 0881.1961158.

Red.