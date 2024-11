“Melos and guests”: c'è Nina Zilli

Strumenti e Figure è pronta a concludere in grande stile la seconda rassegna “Melos and guests”. Il 25 novembre, alle 21.15, il Teatro dell'Opera di Lucera vedrà protagonista Nina Zilli, cantautrice dalla voce unica e carisma inconfondibile.

L’atteso e ultimo appuntamento del fortunato trittico di eventi segue i concerti della scorsa primavera con Francesco Baccini e Bianca Atzei. Era programmato per il 22 novembre, ma è stato posticipato per impegni lavorativi dell’artista, reduce dalla partecipazione all’ultima edizione di “Ballando con le stelle” su Rai1.

Questo concerto rappresenta anche il culmine di una serie di eventi che hanno visto la Melos Orchestra impegnata durante tutto periodo estivo collaborare in tutta la provincia di Foggia e anche fuori regione con numerosi artisti di rilievo come Mariella Nava, Antonella Ruggiero, Graziano Galatone e, recentemente a Lucera, con Annalisa Minetti.



Il concerto di lunedì 25 novembre sarà un'occasione unica per ascoltare Nina Zilli dal vivo, accompagnata dalla formazione d'archi e ritmica dell’orchestra stabile di Lucera, diretta dal maestro Francesco Finizio.

La scaletta include i suoi più grandi successi, a cominciare da “50 mila”, brano che ha dato il via alla sua carriera musicale, e continuando con “L’Inferno”, “Bacio d’addio” e molti altri, fino a tre delle canzoni con cui ha partecipato a Sanremo: “Sola”, “L’uomo che amava le donne” e “Per sempre”, nonché le cover a cui è legata artisticamente.



“Siamo felici di suonare con Nina Zilli, una delle voci più iconiche della musica italiana contemporanea, proponendo con lei i suoi brani che spaziano tra vari generi: soul, pop, elementi urban, tocchi jazz e influenze retrò, con testi ricchi di significato”, annuncia Francesco Finizio.



L'evento è organizzato in collaborazione con Murialdomani, Friends&Partners, Baobab Music & Ethic e con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Per informazioni, si possono contattare i numeri 06.92919780 e 334.7584433 (solo Whatsapp).

Red.