A Francesco Loconte il concorso Caselli

Da campione regionale al titolo italiano ci sono voluti solo due mesi per Francesco Loconte che alla sua seconda finale nazionale per i concorsi tra bartender, è tornato da Senigallia con il primo posto nella competizione intitolata a Umberto Caselli, una delle figure più rappresentative del settore a livello mondiale. Nell’attesissima competizione, i 41 concorrenti hanno dovuto cimentarsi in una prova di abilità e creatività unica , affrontando una sfida ad alta tensione che partiva dal sorteggio dello sponsor. Successivamente hanno avuto a disposizione tre minuti per ideare e preparare una ricetta originale, combinando ingredienti forniti dall’organizzazione e utilizzando al meglio le risorse disponibili. Questo format ha messo alla prova la capacità di improvvisazione, l’attenzione ai dettagli e il talento creativo dei partecipanti, ricordando i valori della versatilità e innovazione che erano cari proprio Caselli. Loconte non ha voluto rivelare le caratteristiche della sua ricetta denominata “Stay Tuned”, limitandosi ad affermare che la base alcolica era di un distillato neutro come la vodka, a cui ha aggiunto degli elementi fruttati. Dietro Loconte, il primo pugliese a ricevere il riconoscimento, peraltro nell’occasione direttamente dalle mani della nipote di Umberto Caselli, si sono classificati Geanina Felea della sezione Abruzzo-Molise e Carmine Turano dall’Emilia-Romagna.

“La vittoria in un concorso intitolato a questo grande esponente del settore per me è motivo di grande orgoglio – ha detto il vincitore – anche se non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente. Me lo hanno descritto come una persona molto umile e che puntava sui giovani, e per quanto riguarda la gara non è stato semplice realizzare un cocktail equilibrato e d’impatto in così poco tempo. Ho dovuto dare spazio alla mia fantasia e alle tante ore di studio che giornalmente dedico al mondo della mixology. Dedico questo successo a mia moglie Rita e ai miei figli che per tutta la manifestazione mi hanno incitato e sostenuto, oltre al professor Vito Caputo, coordinatore regionale che è stato sempre al mio fianco con la sua esperienza e professionalità. Ora ci godiamo questo successo nazionale e cominciamo a pensare al prossimo regionale”.

r.z.