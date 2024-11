La Rotonna anche premiato per la pizza

La manifestazione “Sotto le stelle di Capitanata” è giunta alla decima edizione, e la premiazione si è tenuta nella sede della Provincia di Foggia.

A Palazzo Dogana si sono ritrovate le eccellenze della gastronomia, in una kermesse organizzata ancora una volta da Pino Marchesino che assegna riconoscimenti sulla base delle indicazioni fornite da una commissione, composta da esperti nel settore e rappresentanti istituzionali, che si occupa di individuare ristoranti, aziende, operatori ed eccellenze della Capitanata.

Il pizzaiolo lucerino Nicola La Rotonna si è confermato per il terzo anno consecutivo, aggiudicando il riconoscimento Cooking Puglia 2024 come primo classificato nella categoria Pizza Chef.