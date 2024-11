La Ginnastica Luceria protagonista in Coppa Italia

La stagione sportiva dell’Asd Ginnastica Luceria è appena cominciata, ma c’era da terminare quella scorsa con un’appendice agonistica che si è rivelata molto felice per la quarantina di farfalle che hanno preso parte alla gara di Coppa Italia e Campionato d’Insieme nel circuito Libertas-Confsport disputata nello scorso fine settimana a San Benedetto del Tronto.

La squadra diretta da Maria Antonietta de Sio si è presentata nelle Marche con atlete in diverse categorie, con risultati sempre quasi tutti soddisfacenti, capaci di suscitare emozioni dentro e fuori la pedana, a dimostrazione di una crescita emotiva e tecnica che lusinga lo staff tecnico composto anche da Rosa Pia Marracino, Linda Rinaldi, Valentina D'Aries e Sofia Sena.

Nella categoria Giovanissime, fascia bronzo alla fune per Melania Balletta, al cerchio per Sofia Principe e Chiara Di Benedetto e alla palla per Laura Di Carlo.

Nella categoria Allieve, fascia oro al cerchio per Angela D'Errico e 11esimo posto per Maria Pepe, e fascia oro alla fune per Giusy Celozzi, poi fascia bronzo al corpo libero per Angela D'Errico e Aurora Simonetti, oltre a un decimo posto per Maria Pepe, e altra fascia bronzo alla palla per Aurora Simonetti,

Nella categoria Junior 1, fascia oro alla palla per Carla Capobianco, fascia argento alle clavette per Zaira De Rosario, fascia bronzo al cerchio per Carla Capobianco e Rosa Maria Rignanese, oltre a un 11esimo posto per Ludovica Nicolo'.

Nella categoria Senior, terzo posto alla fune per Francesca Sabetti e quinto per Giusy Sauchelli, sesto alla palla per Alessia Fiorilli e ottavo per Giulia Di Carlo, nono al cerchio per Angela Fantasia e 11esimo per Chiara Pignatelli.

Per la gara di Combinata, secondo posto per la squadra composta da Pignatelli, Calabrese, Fantasia, Colomba e Petrilli, terza classificata invece quella composta da Capobianco, Grasso, Di Carlo, Rignanese, Rinaldi, Sauchelli e Sabetti.

“È stata un’altra esperienza di successo – ha commentato de Sio che ha anche il ruolo di direttrice tecnica – grazie all’impegno profuso dalle ragazze che vanno ringraziate per quanto mostrato in questi primi due mesi di allenamenti. I risultati si vedono sempre e sono il frutto del buon lavoro svolto in palestra, anche grazie alle famiglie che sostengono loro e noi in questa splendida disciplina”.

Red.