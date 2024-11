Il nuovo Codice della Strada con Roberto Benigni

E’ un incontro aperto a tutta la cittadinanza quello di lunedì 25 novembre, programmato alle 9 alla biblioteca di San Pasquale, organizzato dall’Associazione Professionale Polizie Locali d’Italia, in collaborazione con il Comune e il comando locale. Si tratta di un corso di aggiornamento professionale sulle attività di polizia stradale e giudiziaria di competenza dei vigili urbane e nell’occasione verranno illustrate le nuove norme del Codice della Strada approvate dal Senato il 19 novembre scorso e che entreranno in vigore nella prima metà di dicembre.

Le regole prevedono sanzioni più severe per chi guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, per chi abbandona animali sulla strada e soprattutto, la sospensione della patente di guida per chi guida usando il telefonino.

Interverranno il vice presidente dell’Anvu, Roberto Benigni che dirige il Corpo di Numana, nelle Marche, che parlerà di controlli e sanzioni, e Ugo Terracciano, presidente dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza. L'incontro verrà moderato dal padrone di casa, il comandante Vincenzo Manzo.

Alla giornata formativa parteciperanno operatori di polizia locale provenienti da tutta la provincia e dalle regioni limitrofe.

Red.