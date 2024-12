La Lucera barocca di Michele Salemme

Torna il ciclo di incontri denominato “Lucera barocca – Itinerari artistici in Capitanata”, promosso dal locale Club per l’Unesco e fissato per mercoledì 4 dicembre alle 18.30 al Circolo Unione.

Quest’anno il tradizionale momento di conoscenza e di comprensione della cultura barocca vedrà la presenza dello storico dell'arte Christian de Letteriis, docente e ricercatore con all’attivo numerose pubblicazioni sulla scultura e le arti decorative di scuola napoletana in Puglia. Egli stesso compone, assieme a Cinzia Nardelli e Massimiliano Monaco, il comitato scientifico dell’iniziativa avviata nel 2008. Relazionerà su Michele Salemme, marmoraro napoletano del Settecento, analizzando i suoi manufatti liturgici realizzati in provincia tra il 1759 al 1790, con altari, balaustrate, ma anche opere di destinazione civile.

Fra le più importanti si contano la monumentale macchina d’altare dell’Addolorata nella chiesa del Carmine di Lucera proprio del 1759, realizzata su commissione del giureconsulto Onofrio Scassa, ma anche gli arredi marmorei della cappella dell’Assunta nella Cattedrale di Troia o gli altari maggiori delle chiese confraternali di Santa Maria della Pietà e del Carmine di San Severo.

Questi appuntamenti promettono di offrire sempre occasioni di apprendimento e contributi importanti al riconoscimento del gusto architettonico e decorativo del territorio, così come già accaduto più volte in collaborazione con enti pubblici e privati proprietari e custodi di un patrimonio prezioso e spesso sconosciuto, costituendo un mosaico di grande rilevanza per la rilettura della civiltà culturale, economica, sociale e religiosa della provincia.

“Da qui la rivalutazione di memorie collettive, coscienze e identità culturali e la valorizzazione di opere d’arte, dipinti e sculture – hanno fatto sapere i promotori – come la tomba dei Fratelli Mozzagrugno, in Cattedrale, opera riconosciuta di Pietro Bernini, o i capolavori di insigni pittori e scultori quali Francesco De Mura e Giacomo Colombo nel Carmine o a San Francesco”.

