Defibrillatori: Sant’Agata-Lucera 11-1

Se Lucera volesse fare un paragone con Sant’Agata di Puglia sulla diffusione di defibrillatori pubblici nel centro urbano, perderebbe miseramente 11-1, anche perché il secondo rubato di Piazza Matteotti non è stato più né sostituito né ritrovato. In termini di media abitante, si passa da 1 su 30.000 a 1 su 170 circa.

Insomma, un vero e proprio record per il Comune dei Monti dauni che ne li piazzati in tutti i punti strategici del borgo. Parallelamente sono iniziati i corsi di formazione sul loro utilizzo, tenti da professionisti della Asl e rivolti a tutta la cittadinanza. I dispositivi medici saranno accessibili a tutti, 24 ore su 24, in diverse zone e presidi di maggiore afflusso, tra piazze, strade scuole, piscina, palasport, campo sportivo, casa di riposo, villetta e area mercatale.

“La mia Amministrazione comunale - ha spiegato il sindaco, Pietro Bove - ha voluto fortemente questo progetto, allestendo un presidio di cardioprotezione per l’intero centro abitato. Li abbiamo acquistati e installati per tutelare la salute della nostra comunità, perchè per noi la prevenzione è importante. Con questa iniziativa si alza il livello della qualità della vita in un territorio distante dagli ospedali e dai pronto soccorso. Purtroppo le aree interne pagano la mancanza di punti di emergenza urgenza o, come li chiamo io, presidi salvavita”.

